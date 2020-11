Alberto Matano lasciato solo: sono andati tutti a casa per il Coronavirus

Alberto Matano ha annunciato il fatto tramite un post su Instagram che ha attirato molta attenzione. Leggiamolo insieme.

Il giornalista Alberto Matano ha dedicato ai colleghi di Vita in diretta un dolce e sentito post sui social. A quanto pare le condizioni sanitarie attuali hanno scombussolato i piani dell’intero gruppo, per altro non presente nello scatto condiviso dall’uomo. Che cosa è successo? Scopriamo le parole di Alberto.

La pandemia da Coronavirus e l’aumento recente dei contagi hanno cambiato le abitudini, soprattutto lavorative ed igienico-sanitarie, di tutta la nazione. Le troupe televisive e i personaggi dello spettacolo non fanno eccezione: la maggior parte di loro infatti sta lavorando in smartworking. Anche il gruppo di Vita in diretta sembrerebbe proprio essere in gran parte rimasto a casa.

A confermare la tesi è un post pubblicato da Matano sul social più in voga del momento, Instagram. L’uomo ha condiviso con i suoi fan uno scatto, all’interno del quale è ritratto da solo. “Vorrei mettere una foto con il gruppo di Vita in diretta ma sono quasi tutti in smartworking” ha scritto il giornalista sotto l’ultima foto postata.

Proprio così, Matano ha dunque chiarito e spiegato ai suoi follower il motivo per il quale non ha pubblicato una foto con l’intero gruppo di Vita in diretta. Durante questo periodo di difficoltà ed emergenza, la maggior parte dei membri sta lavorando da casa, in attesa del ritorno alla normalità a cui tutti sperano di assistere.

Alberto Matano, record di ascolti: l’uomo ringrazia su Instagram i suoi colleghi ed i suoi fan

Nella seconda parte della descrizione dell’ultimo post pubblicato su Instagram, Alberto Matano ha colto occasione per ringraziare sentitamente tutti i suoi colleghi ed il suo pubblico. “Grazie al gruppo di Vita in diretta per la passione e l’impegno in condizioni complicate e grazie a voi che ieri eravate più di 2 milioni e 600 mila.” ha scritto l’uomo. Il tutto è stato accompagnato dagli hashtag #record e #grazie.