Natale 2020 | cenone addio | Galli | ‘Capiterà in piena seconda ondata’

L’infettivologo Massimo Galli avvisa tutti su quello che molto probabilmente capiterà a Natale 2020. “Saremo in un periodo molto critico”.

Parla Massimo Galli, noto infettivologo dell’ospedale ‘Sacco’ di Milano, dove dirige il locale reparto di Malattie Infettive. Lo specialista, interpellato dalla trasmissione ‘Carta Bianca‘ condotta da Bianca Berlinguer su Rai 3, ha descritto quello che sarà il possibile scenario a Natale 2020.

Alle festività di fine anno mancano grossomodo poco meno di 7 settimane. E proprio in quel periodo si potrebbe avere la fase culminante della seconda ondata. Per alcuni esperti il picco dovrebbe coincidere in un periodo da inquadrare tra l’inizio della seconda decade di dicembre (quindi poco prima della metà del mese) e l’ultima settimana dell’anno. “Questo significa che il Natale 2020 non ci permetterà di organizzare i classici cenoni. Niente abbracci e feste in casa, non possiamo permettercelo”. Il dottor Galli parla anche della necessità di dovere diventare più prudenti oltre che responsabili.

Natale 2020, paghiamo le irresponsabilità dello scorso Ferragosto

“La riapertura sarà il più graduale possibile e nel nome della massima cautela”. Secondo l’esperto occorre evitare la rilassatezza che ha contraddistinto l’estate scorsa ed in particolare il periodo di Ferragosto. Proprio in estate “ci siamo giocati tutto, ed ora ne pagheremo le conseguenze a Natale 2020”. L’Italia versa in una situazione davvero drammatica, con ospedali e terapie intensive pienissimi. Anche il resto dell’Europa non se la passa affatto bene. E Galli non esclude una mutazione del virus, con alcuni studi che sono in corso proprio per approfondire questo aspetto.

