Ipotesi lockdown leggero: così il governo vuole ‘chiudere’ l’Italia, le zone rosse e arancioni, cosa chiude nel concreto.

Preoccupano anche oggi i dati della diffusione del Coronavirus in Italia: secondo l’indice di gravità elaborato da YouTrend, il rischio è nella giornata di oggi di 80 su 100, un dato simile a quello dello scorso 16 marzo. Pesante il bilancio delle vittime, con 636 morti. Si tratta del numero più alto di vittime dallo scorso 6 aprile.

Sebbene ci siano alcuni piccoli segnali incoraggianti, che riguardano l’appiattimento della curva e una frenata dell’indice di contagiosità, il governo Conte starebbe valutando ulteriori accorgimenti perché ci sia la dovuta frenata e nei piani ci sarebbe una sorta di “lockdown leggero”, che comunque sarà legato all’ultimo Dpcm che divide l’Italia in zone.

Cosa prevede il lockdown leggero che il governo Conte potrebbe varare

Entro domenica, 15 novembre, i tre quarti delle regioni potrebbero trovarsi in fascia arancione o rossa, stando a quelli che sono gli attuali livelli di contagio. Nella zona più a rischio, oggi abbiamo Lombardia, Valle d’Aosta, Piemonte, Calabria e Alto Adige, con Sicilia, Basilicata, Puglia, Abruzzo, Umbria, Toscana, Liguria in una fascia intermedia e provvedimenti potrebbero essere presi per altre Regioni, Campania in primis.

Oltre alla regione meridionale, l’Iss spinge perché misure più restrittive siano considerate in Emilia Romagna, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Con le ordinanze del ministro della Salute, si entrerebbe dunque in una fase che viene definita di “lockdown leggero”: vale a dire che altre regioni farebbero parte delle zone rossa e arancione. Sarà importante in queste valutazioni il ruolo dei governatori e dei sindaci. Da parte sua, c’è il premier Conte che frena e a quanto pare non intende emanare alcun nuovo Dpcm.

Cosa chiude con il lockdown leggero

In ogni caso, stando così le cose, con l’aumento di zone rosse e arancioni, resterebbero operative fabbriche e imprese, ma ci sarebbero nuove limitazioni a bar e ristoranti. Inoltre, gli spostamenti fuori dal proprio Comune e dalla propria Regione sarebbero vietati, fatte salve le eccezioni note da mesi. Non è improbabile che si decida la chiusura di altre tipologie di negozi finora tenuti aperti. Infine il capitolo ‘scuola’: la ministra Azzolina punta a tenere aperte elementari e prima media almeno, diversi Governatori insistono per la didattica a distanza ovunque.