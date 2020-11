GF Vip, Tommaso Zorzi e Francesco Oppini: è di nuovo scontro

Le polemiche che coinvolgono Tommaso Zorzi e Francesco Oppini nella Casa del Grande Fratello VIP sembrano non fermarsi mai. I due sono infatti al centro di un nuovo litigio.

Ancora una volta al centro dell’attenzione nella Casa del Grande Fratello VIP ci sono Tommaso Zorzi e Francesco Oppini. I due avevano appena fatto pace dopo tutte le varie vicissitudini e i vari litigi, ma gli animi tornano a scaldarsi.

Zorzi e Oppini litigano per Dayane Mello

Al centro della discussione tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini, che avevano appena fatto pace e la loro amicizia era stata sugellata da Alba Parietti, questa volta c’è Dayane Mello. Il punto della litigata tra i due sembra infatti essere proprio l’atteggiamento nei confronti della modella brasiliana.

Il figlio di Alba Parietti, nelle settimane precedenti, aveva infatti discusso pesantemente con la Mello, per delle insinuazioni che la modella aveva fatto su di lui. Oppini l’aveva accusata di “buttare fango solo per emergere” e i due erano decisamente sul piede di guerra l’uno contro l’altro.

Tuttavia, Francesco Oppini sembra aver cambiato idea su Dayane e, tra lo stupore dell’amico Zorzi, la perdona per evitare altre discussioni e litigi. L’influencer ci rimane molto male per questo cambio di rotta dell’amico: “Come fai dopo tutto quello che vi siete detti in dieci minuti a farci pace?” si chiede Zorzi sgomento e deluso dal comportamento di Oppini. D’altra parte, il figlio di Alba Parietti prova a spiegare all’amico il perché di questo improvviso voltafaccia, cercando di fargli capire che preferisce il quieto vivere ai continui litigi con la Mello.

Ma Zorzi non sembra credere alla spiegazione di Oppini e si sfoga con Stefania Orlando, dicendo di sentirsi deluso dall’atteggiamento dell’amico. La Orlando tenta poi di spiegare all’influencer che la decisione di Francesco di perdonare Dayane deriva dalla volontà di evitare tensioni inutili all’interno della Casa: “Per stare bene ha bisogno di sentirsi in pace, questo non vuol dire che non abbia più la stessa opinione di prima nei suoi confronti…”

