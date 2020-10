Oppini e Zorzi, le esperienze a letto sono hard: cosa hanno detto

La discussione tra gli inquilini del GF Vip diventa piccante. La regia è costretta a cambiare inquadratura quando parlano Oppini e Zorzi.

Mesi interi da passare tra quattro mura, vedendo per altro sempre le stesse persone, dev’essere dura. Passate le prime settimane in cui probabilmente c’è l’effetto vacanza, gli inquilini del Grande Fratello Vip sono costretti per forza di cose ad inventarsi modi per passare il tempo. Si passa dallo scherzo ordito ai danni di una singola persona, quello orchestrato per fare credere a tutti che c’è in atto una lite, poi il tuffo in piscina, la confidenza clamorosa, il bacio saffico, quindi discussioni di vario tipo e genere.

Guardare una diretta H24 della casa dev’essere uno spettacolo per hard core o per fan talmente appassionati da resistere anche ai momenti di buio più totale. C’è da dire che i concorrenti provano in tutti i modi a ravvivare l’ambiente, segnale che il lavoro di selezione dei candidati è stato effettuato con una certa cura. Ieri notte ad esempio i vip hanno cercato di riscaldare l’ambiente parlando delle rispettive esperienze sessuali. Un argomento piccante che indubbiamente ha attirato l’attenzione di molti.

Zorzi e Oppini parlano delle esperienze a letto e il Grande Fratello censura

Il circolo delle confidenze hot è cominciato su iniziativa di Francesco Oppini, dopo che Tommaso Zorzi aveva confidato candidamente di avere voglia di un incontro passionale. Francesco ha cominciato a raccontare il proprio passato a letto e presto il racconto è diventata una discussione corale con i gieffini intenti a fare domande scomode.

Dal consesso è uscito che qualcuno ha provato rapporti di gruppo, altri hanno sperimentato piaceri multipli nel corso di una sola giornata e sembrava che si stesse solamente scalfendo la superficie. Mentre Tommaso e Francesco continuavano a parlare di esperienze hard, il gf vip ha cambiato inquadratura, censurando di fatto le ulteriori esperienze. Cosa avranno detto? Chiunque abbia assistito alla scena se lo sta chiedendo, ma probabilmente non verrà mai fuori.