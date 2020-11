GF Vip, Dayane Mello dubbi sull’eterosessualità di Francesco Oppini

Al GF Vip sembra che Dayane Mello nutra dei forti dubbi riguardo l’eterosessualità di uno dei concorrenti e l’ha confrontato.

Dayane Mello è una delle protagoniste assolute di questa edizione del “Grande Fratello Vip“, sia per il suo chiacchierato rapporto con l’amica Adua Del Vesco, che per il gossip con Stefano Bettarini, sua ex fiamma. Ora la modella si rilancia nello scontro con Francesco Oppini.

LEGGI ANCHE -> Dayane Mello e Adua Del Vesco: Tommaso Zorzi si mette in mezzo

LEGGI ANCHE -> Dayane Mello ci prova con Bettarini, gesti osceni al Gf Vip

Megafono alla mano, Dayane Mello durante una serata in salotto ha esordito con una frase che ha causato choc per gli altri coinquilini: “Uscirai da qua con dei dubbi sulla tua sessualità“. La modella stava parlando con Francesco Oppini e il conduttore non ha reagito bene. Nato come un semplice gioco in salotto nel quale i concorrenti hanno iniziato a farsi domande e risposte usando un megafono, la situazione ha preso tutt’altra piega quando la Mello ha risposto ad una domanda del figlio di Alba Parietti con l’affermazione sopracitata e poi ha rincarato la dose.

LEGGI ANCHE -> Bettarini, la fidanzata Nicoletta Larini contro Dayane Mello

Francesco Oppini e la dura reazione per le parole di Dayane

“Visto che è uscito un video di una possibile relazione tra due donne io sono super a favore, perché è bellissimo. Ho visto che questa cosa ha risvegliato la libido di un po’ di persone qua dentro. Il primo è Francesco, che da un giorno e mezzo dice che vuole dare un bacio con la lingua a Tommaso Zorzi. Fallo“, questa la sfida lanciata da Dayane Mello a Francesco Oppini all’interno della Casa del “GF Vip“.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!

Oppini ha risposto in maniera molto stizzita: “Questa è la tua speranza. Occhio a quello che dici sulla mia sessualità. Assumiti le responsabilità di quello che dici“. Con gli altri concorrenti, poi, ha enfatizzato la falsità delle accuse della modella e la loro gravità. Tommaso Zorzi inizialmente non ha condiviso la sua reazione, poi i due amici si sono chiariti e Francesco ha spiegato come si sentiva: “Io non ci sono rimasto male, mica mi arrabbio se dicono che sono gay. Però alla quinta volta che lo dici hai rotto il cavolo“. Al che l’influencer milanese lo ha messo in guardia su Dayane Mello: “Non cadere nel suo gioco. Tu cadi ogni volta nel suo gioco. Lasciala stare e pensa a te. Lei ti schiaccia i bottoni giusti che servono per farti sclerare, perché sa che sei così“.