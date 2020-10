Scontro tra Tommaso Zorzi e Alba Parietti, Oppini in imbarazzo

Non finiscono gli scontri nella casa del Grande Fratello con Tommaso Zorzi e Francesco Oppini: protagonista anche Alba Parietti

Ancora polemiche nella casa del Grande Fratello con lo scontro tra Francesco Oppini e Tommaso Zorzi. Prima c’è stato un ravvicinamento, ma dopo il filmato messo in onda nel quale Oppini ha ipotizzato che forse Zorzi si è allontanato perché volevo altro da lui, ha fatto infuriare lo stesso influencer. E così quest’ultimo gli ha svelato i motivi di questo raffreddamento rivelando semplicemente: “Voglio che sia una persona sincera e leale nei miei confronti”. Successivamente il conduttore Alfonso Signorini ha mostrato i messaggi di Alba Parietti contro lo stesso Tommaso.

Scontro tra Tommaso Zorzi e Alba Parietti, la polemica

Così la stessa showgirl ha scritto nei giorni scorsi come Tommaso abbia tradito Francesco pugnalando alle spalle. Ma l’influencer ha subito risposto tenendo a precisare il suo punto di vista: “Suo figlio non l’ho mai accoltellato. Anzi io capisco anche da uno sguardo che sta male, lo ha detto pure lui. Se lei desidera la mia eliminazione o quella di suo figlio rispetto il suo volere. Questa cosa si è sviluppata in me dopo che suo figlio ha parlato di me come una pedina. Chiedo se ho mai inculcato il mio pensiero su Francesco a qualcuno”. Infine, Oppini subito ha rivelato di dissociarsi dalle parole della mamma: “Mi sento in imbarazzo, qualora rimanessi mi crea una ulteriore difficoltà a mantenere un equilibrio”.