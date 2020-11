Elisabetta Gregoraci, la strana richiesta per gli autori del GF Vip

By

Elisabetta Gregoraci sembrerebbe che abbia fatto una richiesta abbastanza particolare e curiosa agli autori del GF Vip.

Dal momento in cui è entrata nella Casa del “Grande Fratello Vip“, Elisabetta Gregoraci ha fatto molto parlare di sé per la sua vita privata. C’è chi ipotizza che la showgirl calabrese abbia una storia d’amore fuori dalla Casa con l’imprenditore Stefano Coletti, ma ultimamente sono sorti nuovi gossip che la riguardano.

Sembrerebbe che Elisabetta Gregoraci abbia fatto una richiesta esplicita e curiosa al tempo stesso agli autori del “Grande Fratello Vip“: la showgirl calabrese avrebbe detto di non voler più vedere gli aerei che sono stati avvistati più volte sorvolare la Casa con dediche d’amore. Che non voglia far ingelosire Stefano Coletti? Inoltre il portale web “Il Giornalettismo“, dopo aver lanciato questo scoop, ha fatto notare una coincidenza curiosa ai suoi lettori riguardante il profilo Instagram della star.

Elisabetta Gregoraci, aria di crisi con Stefano Coletti?

Lo staff che gestisce il profilo Instagram di Elisabetta Gregoraci ha pubblicato una foto in cui è insieme a Dayane Mello, scrivendo #sundaymood. Poco dopo, però, anche Stefano Coletti ha pubblicato una foto dal suo salotto nelle sue storie di Instagram utilizzando proprio lo stesso hashtag e taggando una donna misteriosa che sembra faccia l’insegnante. Che non sia solo un’amica? In molti ipotizzano che l’imprenditore voglia mandare un segnale alla showgirl, forse stanco di vederla flirtare con l’ex Velino di “Striscia la Notizia“, Pierpaolo Pretelli.

Le voci sulla crisi tra Elisabetta Gregoraci e il suo presunto fidanzato Stefano Coletti nelle ultime ore si sono sprecate. Giorni fa, inoltre, la showgirl aveva rivelato di sperare che entrasse al “GF Vip” un nuovo concorrente gay, nella speranza che potesse nascere una coppia nel reality. Al che Tommaso Zorzi si è piuttosto irritato, ribattendo che: “Beh certo, ma non è che se si incontrano due gay si accoppiano per forza come due cocker“.