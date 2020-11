GF Vip, Elisabetta Gregoraci parla di Briatore: esce fuori tutta la verità

La chiacchieratissima inquilina del GF Vip, Elisabetta Gregoraci pare abbia un contratto stipulato con Flavio Briatore post-matrimonio.

Grande colpo di scena al Grande Fratello VIP oggi. Elisabetta Gregoraci sembra essersi lasciate scappare qualche parola di troppo con Giulia Salemi, in un momento di relax e chiacchiere tra le due. Dalle parole della Gregoraci, trapela infatti una sorta di contratto che avrebbe stipulato con il suo ex martio Flavio Briatore.

“F.B. è possessivo” le parole shock di Elisabetta Gregoraci su Briatore

Le voci di corridoio correvano già da un po’ sul presunto contratto post-matrimoniale tra Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore, di cui già aveva parlato Alfonso Signorini. Sulla questione il gossip non si spreca di certo e il mistero sul famoso contratto continua ad aleggiare. Tuttavia, oggi in un momento di chiacchiere e relax con Giulia Salemi, Elisabetta pare essersi lasciata sfuggire una conferma dell’effettiva esistenza del contratto.

Leggi anche–> Elisabetta Gregoraci, tutta la verità dell’ex: “Un vero contratto con Briatore”

Mentre Giulia Salemi era a prendere il sole in tranquillità e, mentre scambiava quattro chiacchiere con Elisabetta Gregoraci, ha chiesto direttamente e senza giri di parole del famoso contratto. La Gregoraci ha provato a rimanere vaga ma senza troppi risultati: “Cambiamo domanda… Sono tre anni, mi hai vista con qualcuno? Uno con cui sono stata due anni, ma è finita malissimo, quindi figurati. F.B. è abbastanza possessivo… Sono sua per lui” ha infatti raccontato alla Salemi. Che “F.B.” si tratti di Flavio Briatore è quasi certo e le parole della Gregoraci sembrerebbero confermare che effettivamente esiste un contratto stipulato con Flavio Briatore, dopo la fine del loro matrimonio che impedisce alla conduttrice di mostrarsi in pubblico con altri partner.

Leggi anche–> Elisabetta Gregoraci, Briatore incontra il suo fidanzato: scontro duro

Una cosa simile era successa alle star hollywoodiane Katie Holmes e Tom Cruise, che avevano firmato un contratto post-matrimoniale che recitava: “La conditio sine qua non che lui ha imposto a lei è questa: per tre anni dopo la separazione non deve farsi vedere sui giornali con un altro uomo, altrimenti deve pagare delle penali salatissime. Lei ha firmato, ecco perché non la vediamo mai con altre persone… Magari si frequenta con qualcuno, però si fa gli affari suoi”

Leggi anche–> Gf Vip, rivelazione bomba: la lettera di Briatore alla Gregoraci è “fasulla”