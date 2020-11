Vanessa Incontrada | il bel messaggio da non sottovalutare | FOTO

By

Da Vanessa Incontrada giungono solo parole splendide su come fare per essere delle persone migliori. L’attrice è giustamente sempre amata.

Non molto tempo fa la incantevole Vanessa Incontrada aveva posato senza veli e senza photoshop. E questo per dare un messaggio importante, sull’importanza di essere sé stessi e sulla necessità di essere sempre veri, sia dentro che fuori. L’attrice italo-spagnola si era fatta vedere con qualche gradevole caratteristica fisica che il più delle donne e degli uomini bolla fin troppo frettolosamente come inestetismo. Invece lei sa benissimo così, anche dopo i segni lasciati già da tempo dalla gravidanza, e dall’età che passa.

La Incontrada a 41 anni non è certo più una ragazzina. Ma rimane una donna meravigliosa, sia di carattere che di aspetto. E qualche rotolino e qualche ruga non fanno altro che renderla ancora più graziosa. Quel che conta è comunque il fatto di essere davvero sé stessi. Da parte di Vanessa giungono delle parole che non vanno sottovalutate. E che sono volte ad evitare spiacevoli fatti che riguardano molte volte il bullismo, il body shaming e la bassa considerazione che un individuo può avere di sé stesso.

“Non c’è cosa più bella che essere sé stessi. Besitos amigos”, scrive lei. Un pensiero più che condivisibile e che in poco tempo ha già raccolto tantissime interazioni, fra messaggi di complimenti e ‘mi piace’. I fans della Incontrada si congratulano con lei per la dolcezza e la serietà mostrata nel sapere essere di conforto agli altri.

