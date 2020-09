Strepitosa Vanessa Incontrada nuda, l’attrice si toglie tutto di dosso per mostrarsi al naturale sulla nota rivista. E fioccano i complimenti

Questa è Vanessa Incontrada nuda. Proprio così. L’attrice italo-spagnola sceglie di scoprirsi sia nell’intervista concessa a Vanity Fair Italia che per quanto riguarda l’immagine da apporre in copertina. Ed ecco che la 41enne nativa di Barcellona ed italiana per parte di padre si svela come mai fatto prima. C’è un significato in questa scelta tanto coraggiosa quanto significativa nel mostrare Vanessa Incontrada nuda in copertina. Lei stessa definisce la cosa come “il momento più bello degli ultimi anni. Il punto di arrivo che vuole il mio corpo veicolare un messaggio importante per tutte le donne e gli uomini”. Ovvero che ognuno è bello a modo suo e che il body shaming, ovvero l’odioso comportamento che consta nel deridere qualcuno per alcuni inestetismi od imperfezioni fisiche, è solo un atteggiamento motivato dalla stupidità di alcune persone.

Fa da cassa di risonanza a tale, importante messaggio, anche un eloquente “Nessuno mi può giudicare”. La incontrada si fa vedere del tutto svestita, seduta e ritratta con in bella mostra il suo ventre. Mentre un braccio copre in maniera strategia i suoi seni. Lei parla di come la gravidanza del figlio Isal, nato nel 2008, le abbia cambiato il corpo, nel periodo sia precedente che durante e dopo la gravidanza. “Ed in maniera del tutto inaspettata fui destinataria di molte critiche. Ancora oggi non me lo spiego. Ma nessuno dovrebbe vergognarsi di come è fatto”. Ed è assolutamente disumano fare differenziazioni e deridere il prossimo per questo motivo.

