Eli Lilly | via libera a trattamento antivirus negli ospedali | ‘Funziona’

L’azienda farmaceutica Eli Lilly ha messo a punto un metodo di cura per i pazienti positivi, da applicare in ospedale. “Grosso risultato”.

Arriva da parte della Food and Drug Administration (FDA), massimo ente statunitense in materia di regolamentazione di farmaci ed alimenti, il beneplacito affinché si possa procedere con un determinato trattamento antivirus. Si tratta di quanto concepito dalla Eli Lilly and Company, società farmaceutica di base ad Indianapolis.

I suoi ricercatori hanno concepito un trattamento che si basa sugli anticorpi monoclonali e che si è rivelato efficace nella cura delle infezioni provocate dal virus nell’apparato respiratorio, di gravità non elevata. I soggetti sottoposti alla fase sperimentale preliminare non hanno mostrato alcun effetto collaterale, sia bambini che adulti di tutte le età. Tale trattamento di Eli Lilly verrà somministrato ai pazienti idonei negli ospedali ed in altre strutture mediche. C’erano state altre soluzioni analoghe, ma questa è l’unica ad avere ricevuto le necessarie autorizzazioni per potere essere applicate.

Eli Lilly, il presidente e ad parla di grosso e significativo traguardo

Esso si basa nello specifico sull’anticorpo monoclonale chiamato Bamlanivimab, che risulta attaccare il virus frenandone l’infezione una volta che l’agente virale entra in contatto con le cellule umane. I soggetti analoghi sono principalmente quelli che hanno riscontrato l’infezione di recente. La stessa Eli Lilly, attraverso il suo presidente ed amministratore David A. Ricks, riferisce che la azienda farmaceutica da lui guidata ha effettivamente centrato un traguardo molto importante e che sarà di grande aiuto negli ospedali.

