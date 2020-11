GF Vip, Paolo Brosio: la foto sospetta con Stefano Bettarini

Stefano Bettarini è stato fotografato mentre dormiva affianco a Paolo Brosio, all’interno della Casa del GF Vip, dalla fidanzata Nicoletta Larini.

Stefano Bettarini è entrato nella Casa del “Grande Fratello Vip” da un paio di giorni, ma la sua fidanzata Nicoletta Larini già ne sente fortemente la mancanza. Così gli fatto una tenera dedica sui social, non rendendosi conto di un dettaglio che riguardava Paolo Brosio e che ha trasformato il gesto romantico in una gaffe.

LEGGI ANCHE -> Paolo Brosio e la battuta oscena su Auschwitz: il web chiede la squalifica

LEGGI ANCHE -> Gf Vip, Nicoletta Larini difende Bettarini: “Non bestemmia, è credente”

Nicoletta Larini voleva fare una dedica romantica al suo fidanzato Stefano Bettarini, forse anche per mettere a tacere i rumors e le voci degli ultimi giorni che hanno fatto parlare di crisi tra loro due a causa dell’ingresso nella Casa del “GF Vip“, dove tra i coinquilini è presente anche la sua ex fiamma Dayane Mello. “Io e te. Il resto non esiste“, ha scritto nella storia condivisa su Instagram. Lo screenshot è preso da una ripresa dove si vede Stefano dormire profondamente, peccato però che ingenuamente la Larini non abbia notato di aver catturato anche Paolo Brosio in un momento imbarazzante, mentre dormiva affianco al suo fidanzato.

LEGGI ANCHE -> Paolo Brosio | nomination punitiva per lui | “È una ingiustizia”

Paolo Brosio e il sospetto rigonfiamento

Paolo Brosio è un concorrente decisamente interessante all’interno della Casa del “Grande Fratello Vip“, c’è chi non può vederlo e chiede almeno una volta al giorno che venga eliminato, e chi invece lo trova spassoso e commenta la sua ironia. Certo è, che Brosio è un personaggio diventato virale e Nicoletta Larini ha contribuito ad aumentare la sua popolarità con lo screenshot che lo vede dormire vicino a Stefano Bettarini.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!

Il giornalista, infatti, ha un sospettoso “rigonfiamento” nelle mutande, forse causato da un sogno hot visto che sta dormendo profondamente. Potrebbe essere particolarmente felice di avere Stefano Bettarini affianco a lui, oppure i suoi pensieri più intimi sono rivolti ad Elisabetta Gregoraci, che dorme proprio nel letto accanto? Forse lo scopriremo stasera durante la diretta in onda stasera.