Gf Vip, Nicoletta Larini difende Bettarini: “Non bestemmia, è credente”

L’esperienza di Bettarini al GF Vip potrebbe finire rapidamente per una presunta bestemmia, Nicoletta Larini lo difende.

Venerdì sera, nell’ultima puntata del Grande Fratello Vip, è entrato nella casa più spiata d’Italia Stefano Bettarini. L’ex calciatore è ormai una figura abitudinaria in questo genere di programmi, dunque avvezzo alle regole, ma pare che questa volta possa aver commesso un errore che comprometterebbe la sua possibilità di continuare l’avventura. Durante una discussione qualcuno ha sentito Bettarini utilizzare una frase che è parsa una bestemmia.

Se così fosse per l’ex calciatore l’avventura al GF Vip si concluderebbe nel giro di qualche giorno e questa sera sapremo cosa ha deciso la produzione a riguardo. Prima che gli autori del programma possano esprimersi a tal proposito, la fidanzata di Stefano si è esposta in difesa del suo uomo. Nicoletta Larini, infatti, sostiene che Bettarini non è solito bestemmiare, che non l’ha mai fatto in casa e che non lo farebbe mai per via della sua fede in Dio. Dunque cos’è che hanno sentito tutti gli spettatori del reality? Secondo la Larini si tratterebbe esclusivamente di un intercalare toscano.

Bettarini ha bestemmiato? Nicoletta Larini è sicura che non sia così

La giovane compagna di Bettarini non ha dubbi sul fatto che Stefano non abbia proferito una bestemmia e spiega che per convinzioni personali sarebbe per lui inaccettabile farlo. Nicoletta racconta, infatti, che il compagno prega tutte le sere prima di andare a letto. Dunque, a suo avviso, Stefano non merita di essere eliminato dalla competizione. Successivamente la bella Larini ha parlato della possibile liason tra Stefano e Elisabetta Gregoraci.

In base a quanto le ha confidato Bettarini a riguardo, tra loro c’è stata sempre una bella amicizia, ma non ci sarebbe stato nulla più di questo. In molti hanno pensato che quando la Gregoraci ha invitato Stefano a non dire troppo, abbia in un certo senso confermato le voci sulla loro liason. A tal proposito Nicoletta ha detto che non ha idea a cosa si riferisse la soubrette ed ha aggiunto di non essere interessata al passato del suo fidanzato.