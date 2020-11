Bettarini bestemmia | il VIDEO al GF Vip | squalifica in arrivo?

Stefano Bettarini bestemmia o no? In molti propendoni più per la prima ipotesi, dopo avere preso visione di un estratto del GF Vip 2020.

Nemmeno il tempo di entrare che subito Stefano Bettarini bestemmia, o così pare. L’ex calciatore viene beccato mentre sta intrattenendo una conversazione con Enock Balotelli ed Andrea Zelletta. Il 48enne di Forlì, entrato da appena due giorni all’interno della casa del GF Vip 2020, sta sgranocchiando delle patatine nel mentre ed ecco proferire di colpo due parole incriminate, come a sottolineare qualcosa di eclatante che sta raccontando.

Si trattava della sua partecipazione alla prima edizione del Grande Fratello. E quello che è possibile ascoltare non sembra lasciare spazio a dubbi. Ora si attende la decisione da parte della produzione del GF Vip 2020, che da sempre non transige su alcuni atteggiamenti. E le bestemmie rientrano nel novero dei comportamenti passabili di squalifica. Secondo molti, Bettarini bestemmia eccome nel corso di quella conversazione fino a quel momento tranquilla.

Bettarini bestemmia? Il GF Vip valuta, squalifica in arrivo?

Non c’è stata alcuna reazione visibile da parte degli altri inquilini. Ed Alfonso Signorini tra l’altro aveva chiesto a tutti i partecipanti del reality a fare bene attenzione a quelli che sono gli atteggiamenti ed i modi di esprimersi mostrati. Proprio nelle settimane iniziali di questa edizione un altro partecipante, il giovanissimo Denis Dosio, era stato mandato via anzitempo per avere proferito una espressione blasfema. Domani sera ci sarà una nuova puntata con tanto di diretta da studio, dopo quella di venerdì scorso nella quale sempre Bettarini era stato protagonista. Infatti in quella circostanza era avvenuto un faccia a faccia dai toni duri con Dayane Melleo, anch’ella tra i concorrenti. Le schermaglie verbali risalgono ad un flirt avvenuto tra i due in passato. Ma soprattutto domani sapremo cosa sarà il fato di Bettarini al Grande Fratello Vip 2020.

