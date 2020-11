Stasera in tv: Grande Fratello VIP, tutte le anticipazioni

Questa sera in onda su Canale 5 la nuova diretta del Grande Fratello VIP, condotta da Alfonso Signorini. Cosa aspettarsi dalla nuova puntata.

Come di consueto il lunedì e il venerdì torna l’appuntamento di Canale 5 alle 21,45 con la diretta del Grande Fratello VIP, condotta da Alfonso Signorini. Immancabili anche i fedeli opinionsiti Antonella Elia, Franceska Pepe e Pupo. Tutte le anticipazioni della nuova puntata della casa più spiata d’italia.

Cosa succederà nella Casa del Grande Fratello?

Quella di oggi venerdì 9 novembre sarà un’altra puntata all’insegna dei colpi di scena, gossip, litigi ed emozioni: gli ingredienti fondamentali per le dirette del Grande Fratello VIP, sempre sotto la guida di Alfonso Signorini.

Leggi anche–> Grande Fratello Vip: duro scontro tra Elisabetta e Pierpaolo | VIDEO

Paolo Brosio, Andrea Zelletta, Massimiliano Morra, Maria Teresa Ruta, Francesco Oppini e Stefania Orlando: questi in nomi dei sei concorrenti che andranno al televoto questa sera e rischiano l’eliminazione. L’esito del televoto è incerto, soprattutto dopo aver visto i sondaggi sul web. Il pubblico è diviso e potrebbe davvero uscire chiunque.

Leggi anche–> Grande Fratello VIP, Elisabetta Gregoraci: “Voglio andare via”

Questa settimana di convinvenza per i coinquilini della Casa è stata tutt’altro che tranquilla e tensioni e momenti caldi non si sono fatti attendere. Dayane Mello ha messo in dubbio l’eterosessualità di Francesco Oppini, per il famoso bacio con l’influencer Tommaso Zorzi. Inoltre si incrinano i rapporti tra la modella brasiliana e Adua Del Vesco, dopo che alcuni concorrenti hanno messo in guardia quest’ultima sul rapporto tra le due.

Ma sicuramente il gossip più caldo della settimana, su cui tornerà Alfonso Signorini, è la presunta relazione che ci sarebbe tra Pierpaolo Pretelli e Elisabetta Gregoraci. Durante la settimana, i rapporti tra i due sembrano essersi fatti più freddi ma l’affiatamento della coppia è indubbio e il gossip corre veloce. L’unica cosa che pare essere certa è che lui stia facendo di tutto per conquistarla.

Leggi anche–> Grande Fratello Vip, Alessia Macari: anche lei ha visto un fantasma

Ultimi ma non meno importanti, i nuovi arrivati Stefano Bettarini e Giulia Salemi verranno interrogati da Alfonso Signorini per capire come si stanno trovando nella Casa, insieme agli alti inquilini.