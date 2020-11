Grande Fratello Vip: duro scontro tra Elisabetta e Pierpaolo | VIDEO

È accaduto tutto al Grande Fratello Vip. Pare che Elisabetta e Pierpaolo siano ai ferri corti. Scopriamo che cosa è successo.

Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli hanno avuto un duro scontro all’interno della Casa del Grande Fratello Vip. I due hanno discusso davanti alle telecamere, e la tensione nell’aria è palpabile. Che cosa è successo? Leggiamo insieme qualcosa di più.

Sono tempi duri per l’ex moglie di Flavio Briatore, Elisabetta Gregoraci. Il velino di Striscia la Notizia ha infatti deciso chi chiudere con lei, dichiarandosi stanco delle indecisioni della donna. La ragazza non l’ha per niente presa bene ed è scoppiata in lacrime. Gli sconti tra i due non sono però terminati in seguito al taglio dei rapporti da parte di Pierpaolo.

La Gregoraci è finita nel mirino dei social e in quello di Antonella Elia diverse volte, e il pubblico ha continuato a puntarle il dito contro. Le idee poco chiare di Elisabetta sono apparse chiare, anche agli occhi di Pretelli, motivo per il quale il ragazzo ha deciso di dire stop. “Io voglio delle cose che non arriveranno mai.” ha dichiarato Pierpaolo. “Taglio i rapporti anche per te, così non sei più il bersaglio ogni volta”.

Elisabetta ha dunque iniziato a sfogarsi, esprimendo di fronte a Pierpaolo, ad alcuni abitanti della casa, ed alle telecamere i propri sentimenti. La donna ha lanciato in lacrime a Pretelli l’accusa di non averla supportata nel modo in cui lei ha sempre fatto. “Tu te ne sei fottuto, Pierpaolo.” ha detto. “Alla fine, i fatti parlano”.

Grande Fratello Vip, lo sfogo di Elisabetta: “Mi hanno detto di tutto ieri”

Elisabetta Gregoraci si è lasciata andare ad un lungo sfogo dopo la decisione di Pierpaolo Pretelli di tagliare i rapporti con lei. In lacrime, la donna ha dunque accusato l’uomo di non esserle stato accanto e di non essersi curato dei suoi sentimenti. “Io ti voglio bene.” ha confessato la donna in lacrime. “Mi hanno detto di tutto ieri…” ha poi continuato. “Mi hanno detto che non sono umana, che sono una stronza“.