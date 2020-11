Grande Fratello VIP, Elisabetta Gregoraci: “Voglio andare via”

Nella Casa del Grande Fratello VIP continuano le soprese e i colpi di scena, come Elisabetta Gregoraci che ha sconvolto tutti con la sua dichiarazioni di voler lasciare il programma.

Più passano le settimane e i mesi e più il clima nella Casa del Grande Fratello VIP si fa ricco di colpi di scena e sorprese inaspettate. Come le parole di Elisabetta Gregoraci che sono arrivate come un fulmine a ciel sereno: “Voglio andare via, devo stare con mio figlio”. Il web chiacchiera e aspetta la prossima diretta di Alfonso Signorini.

Perché Elisabetta Gregoraci vuole lasciare il GF?

La Gregoraci si è detta decisa a tornare a casa prima della fine del programma, prevista dagli inquilini (che non sanno ufficialmente quanto durerà il GF) intorno al 4 dicembre, prima di Natale.

Tuttavia qualcosa è arrivato a turbare gli equilibri e gli squilibri creatisi all’interno della Casa: Paolo Brosio. Il giornalista, infatti, ha già fatto discutere e chiacchierare in lungo e in largo a poche dal suo ingresso nel programma.

Dopo la sfiorata squalifica per le bestemmie, Paolo Brosio sfida nuovamente le regole del Grande Fratello VIP e spoilera ai coinquilini informazioni e indiscrezioni che non dovrebbero essere divulgate, da regolamento. Brosio ha infatti raccontato agli altri della situazione sanitaria in Italia e di alcune novità sul mondo del calcio, violando le regole che impongono ai concorrenti di rimanere allo scuro di tutto quello che succede nel mondo esterno.

Ma Paolo Brosio si è spinto oltre e ha svelato agli inquilini la possibile data di fine del Grande Fratello VIP 2020: febbraio. La notizia ha sconvolto tutti i presenti, convinti di poter tornare a casa in tempo per Natale, ma ha allarmato soprattutto Elisabetta Gregoraci, che vuole giustamente passare le vacanze natalizia con suo figlio.

La conduttrice ha così dichiarato, preoccupata, di voler andare via prima per non rischiare di rimanere bloccata nella Casa ancora per tutti questi mesi. Questa volta Brosio sfuggirà alla squalifica?