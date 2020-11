Carlo Conti positivo | come sta oggi il conduttore televisivo | FOTO

Arrivano aggiornamenti in merito allo stato di Carlo Conti positivo. Il presentatore tv Rai si trova attualmente in ospedale.

La notizia inerente Carlo Conti positivo, giunta una decina di giorni fa, era giunta come un fulmine a ciel sereno. Il 59enne conduttore televisivo fiorentino aveva dovuto condurre direttamente da casa sua la puntata di ‘Tale e Quale Show’ dello scorso venerdì 30 ottobre.

Ma poi non ha potuto fare lo stesso per quello che è stato l’appuntamento successivo del 6 novembre. Infatti il toscano ha dovuto necessitare nei giorni scorsi di un ricovero in ospedale a causa della comparsa dei sintomi, presentatisi in maniera molto marcata. Il posto di Carlo Conti positivo lo hanno preso, alle redini di ‘Tale e Quale Show’, Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme. Con anche la partecipazione importante di Enrico Brignano.

Carlo Conti positivo, il suo intervento telefonico dall’ospedale

Conti, sul suo profilo personale Instagram, aveva scritto di stare comunque sostanzialmente bene. “Torno presto, sono in ospedale solo per essere curato meglio ma è tutto sotto controllo”. Ed è anche intervenuto in diretta con una telefonata, dove si è mostrato molto commosso per il ricordo fatto in memoria di Gigi Proietti, scomparso una settimana fa. Ma anche per l’affetto ricevuto. Il presentatore ha affermato di non essere in forze per potere condurre il suo show neppure da casa. Ma si è complimentato con il terzetto chiamato a sostituirlo, con Brignano ed anche con il sempre ottimo Gabriele Cirilli. Per quanto riguarda Conti quindi dovrebbe essere solo questione di giorni e non è escluso che possa esserci il suo ritorno in tv già per venerdì 13 novembre.

