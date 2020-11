Mara Venier, ansia per Carlo Conti ricoverato: il suo messaggio

Mara Venier ha voluto condividere un messaggio di supporto all’amico Carlo Conti, da poco ricoverato a causa del Coronavirus.

Questa mattina è stata data la notizia del ricovero di Carlo Conti all’Ospedale Careggi di Firenze. Il conduttore della Rai si trova da diversi giorni a combattere contro l’infezione da Covid-19 e già la scorsa settimana aveva informato i propri fan che le sue condizioni di salute erano peggiorate. Nel post pubblicato su Instagram si leggeva che aveva sviluppato tutti i sintomi di cui si è parlato e che il Coronavirus era davvero un brutta bestia.

Proprio il prolungarsi delle problematiche di salute ed il peggioramento delle sue condizioni aveva indotto la Rai a cercare un sostituto per fare andare avanti il ‘Tale e Quale Show‘, programma storico di Carlo Conti che in questo periodo è giunto alla fase finale, quella che catalizza maggiormente il pubblico di appassionati. Questa mattina, i medici che seguono il conduttore, hanno ritenuto che le sue condizioni “non più compatibili con l’isolamento a casa”.

Mara Venier, il messaggio di solidarietà a Carlo Conti

Un bacio grande a Carlo…..❤️❤️❤️❤️

Dopo la notizia del ricovero di Carlo Conti, la sua grande amica e collega Mara Venier ha deciso di mandargli un messaggio di supporto pubblico tramite il suo profilo Instagram. Nel post si vede una foto dei due insieme, abbracciati e sorridenti. Accanto la conduttrice di ‘Domenica In’ scrive: “Un bacio grande a Carlo…” frase di augurio e vicinanza accompagnata da tre cuori. Non serve altro per fare capire che Mara è in pensiero per le sue condizioni di salute e gli augura una pronta guarigione.