Carlo Conti, il messaggio d’addio dall’ospedale per la morte dell’amico

La notizia della tragica scomparsa dell’amico è giunta in ospedale a Carlo Conti, il quale ha voluto dedicargli un messaggio d’addio.

Questa mattina è giunta la tragica notizia della scomparsa di Stefano D’Orazio, storico batterista della band italiana i Pooh. Una morte che arriva a pochi giorni di distanza da quella di un altro grandissimo personaggio pubblico come Gigi Proietti. Se per l’attore si è trattato di una complicazione legata ai suoi noti problemi cardiaci, per Stefano il decesso è collegato a quella maledetta pandemia che sta mettendo in ginocchio il mondo. Il batterista aveva contratto il coronavirus ed era ricoverato in ospedale. Le sue condizioni di salute sono peggiorate improvvisamente ed i medici non hanno potuto fare nulla per salvargli la vita.

Dopo la notizia del decesso di Stefano, sono state numerose le celebrità che hanno espresso il proprio dolore. I primi chiaramente sono stati gli amici e colleghi di una vita, gli altri membri dei Pooh. Dodi Battaglia ad esempio ha scritto: “Stefano D’Orazio era il fratello che io, figlio unico, non avevo. Quando perdi una persona così cara, soffri da morire”. Red Canzian, invece ha scritto: “Stefano ci ha lasciato! Due ore fa era ricoverato da una settimana e per rispetto non ne avevamo mai parlato. Oggi pomeriggio, dopo giorni di paura, sembrava che la situazione stesse migliorando…poi, stasera, la terribile notizia. Abbiamo perso un fratello, un compagno di vita, il testimone di tanti momenti importanti, ma soprattutto, tutti noi, abbiamo perso una persona per bene, onesta prima di tutto con se stessa”.

Carlo Conti manda un messaggio d’addio all’amico Stefano

Anche alcuni conduttori televisivi, che con Stefano avevano un rapporto d’amicizia, hanno voluto esternare il proprio dolore per la sua morte. Una di queste è stata Barbara D’Urso che sul proprio profilo ha scritto: “Hai visto crescere i miei figli. Natali e Natali passati insieme. E non solo… sei stato il primo a correre a Napoli un attimo dopo che il mio papà mi aveva lasciato. Mi hai voluto come tua testimone quando hai sposato Titti, che ti ama tanto…E ora come faremo?”.

Più conciso, ma per questo non meno significativo, il messaggio che Carlo Conti ha scritto su Instagram quando ha saputo della morte di Stefano. Nel post del conduttore si legge: “Ciao Stefano”. Carlo Conti è stato ricoverato un paio di giorni fa proprio per un peggioramento dei sintomi legati all’infezione da coronavirus. Di recente proprio Carlo ha rassicurato tutti i suoi fan sulle condizioni, spiegando che è tutto sotto controllo e che la sua salute sta migliorando giorno dopo giorno.