Tale e quale show, Carlo Conti telefona in diretta dall’ospedale: commozione in studio con i suoi colleghi visibilmente preoccupati per le condizioni del conduttore toscano.

Grande sorpresa per la telefonata in diretta di Carlo Conti a Tale e quale show. Il presentatore ricoverato per l’aggravarsi dei sintomi del Coronavirus non ha voluto far mancare il suo apporto anche se ovviamente anche dalla voce si comprendeva che le sue condizioni non siano per nulla buone.

Molta commozione in studio non solo per la situazione del conduttore, ma anche per il commosso ricordo che lo stesso conduttore toscano ha voluto fare al grande Gigi Proietti. In studio presente anche uno dei suoi più famosi allievi, Enrico Brignano, anche lui oggi nei banchi dei giudici.

