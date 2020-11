Alba Parietti e Franco Oppini, genitori del gieffino Francesco Oppini, si sono lasciati ormai da anni. Ma qual è la verità sulla fine del loro rapporto?

Alba Parietti e Franco Oppini, madre e padre del gieffino Francesco Oppini ad oggi ancora in gara nella Casa di Alfonso Signorini, sono una delle coppie più famose degli anni ’80. Nel 1990 la loro storia d’amore è finita ma come si sono lasciati?

I motivi della rottura tra Oppini e Parietti

Alba Parietti e Franco Oppini si sono innamorati quando lei aveva appena 19 anni e lui undici di più, alla fine degli anni ’70 e sono stati una coppia solida e amorevole per tutti gli anni ’80, sugellando la loro unione con il matrimonio nel 1981. “Ero andata a teatro appositamente per conoscerlo a teatro. Lo avevo visto in televisione e andai con un’amica per cercare di incontrarlo. Rimasi abbagliata dal suo aspetto, una sorta di Mick Jagger all’italiana” ha raccontato la Parietti sul loro primo incontro.

I primi anni di matrimonio fatti di amore e grande passione sono stati coronati dalla nascita del loro primo e unico figlio, Francesco Maria Oppini. Il matrimonio tra i due è durato fino al 1990, anni della rottura definitiva tra la coppia, quando la differenza di età tra Alba Parietti e Franco Oppini sembra essersi fatta sentire troppo.

“Secondo me quello è il periodo più bello nella vita di una donna. Un periodo di scoperte e curiosità. Perché rovinarlo con me?” ha rivelato con un po’ di amarezza Franco Oppini alle telecamere di Vieni da Me, condotto da Caterina Balivo.

La fine delle nozze dei due sembra essere stata dovuta proprio alla differenza di età, ma il rapporto tra i due sembra essere rimasto di amicizia e rispetto reciproco: “Ci siamo lasciati con grande amicizia, tanto che abbiamo anche lavorato a teatro insieme nello spettacolo ‘Nei panni di una bionda’. Eravamo talmente in buoni rapporti che Ada Alberti, mia moglie, accettò che in scena ci baciassimo” ha infatti dichiarato Oppini.