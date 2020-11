Rai 1 cambia il palinsesto: Tale e Quale una puntata in più, The Voice slitta

Il cambio di palinsesto della Rai ha fatto slittare l’inizio del nuovo talent di una settimana e aggiunto una puntata prima della finale di Tale e Quale Show.

Rai 1 cambia la programmazione delle prossime settimane e stravolge il suo palinsesto, in occasione della messa in onda di un nuovo programma: un talent show musicale, prodotto da Fremantle: “The Voice Senior”. Ecco tutti i cambiamenti che avverranno sulla prima rete nelle prossime settimane di novembre.

Perché Rai 1 cambia il palinsesto

“Tale e Quale Show”, il programma diretto, per ora a distanza, da Carlo Conti, a casa perché affetto da covid, avrebbe dovuto giungere al terminare il venerdì 13 novembre. Si sarebbe dovuto decidere il vincitore o la vincitrice del torneo che vede sfidarsi in migliori imitatori di questa edizione 2020 e della scorsa stagione del 2019. Tuttavia, per un cambio di palinsesto di Rai 1, l’ultima puntata è prevista invece una settimana dopo, il 20 novembre. Questo per permettere all’amato conduttore Carlo Conti di essere presente almeno alla finale del suo show.

Di una settimana, a questo punto, slitterà anche la prima puntata di un nuovo talent show, dagli stessi produttori di X Factor, “The Voice Senior” che vedrà la partecipazione di Antonella Clerici, alla conduzione del programma, e Gigi D’Alessio, Clementino, Loredana Bertè e Albano con la figlia Jasmine nel ruolo di coach vocali. Il nuovo talent inizierà venerdì 27 novembre, per lo slittamento di Tale e Quale Show ed è già stato registrato presso gli studi Rai di via Mecenata a Milano. Manca solo la semifinale, prima della finale trasmessa sul primo canale tra qualche settimana.

