Carlo Conti come sta | costretto a rinunciare a ‘Tale e Quale Show’

Purtroppo non sarà in onda nella puntata del 6 novembre di ‘Tale e Quale Show’. E Carlo Conti come sta adesso? ‘Situazione difficile’.

Dopo la sua positività, Carlo Conti come sta? il conduttore televisivo aveva lavorato in modalità ‘smart working’ durante la puntata in diretta del suo celebre ‘Tale e Quale Show’. La puntata di venerdì 30 ottobre 2020 aveva visto il noto presentatore originario di Firenze condurre le redini da casa sua, e lui ha saputo cavarsela molto bene. Ma nei giorni successivi la situazione relativa alle sue condizioni di salute non è migliorata, anzi.

Il 59enne toscano dovrà, alla luce di ciò, lasciare spazio a tre sostituti d’eccezione, che prenderanno il suo posto nella diretta del 6 novembre 2020. Infatti la conduzione di ‘Tale e Quale Show’ in questa circostanza verrà affidata a Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme. Che del programma sono degli ospiti fissi. Questa indiscrezione è stata rivelata da TvBlog, che ha parlato del momentaneo sdoppiamento dei membri della giuria anche nelle vesti di presentatori. Accanto a loro sarà presente anche Gabriele Cirilli. E vista la recente dipartita di Gigi Proietti, non mancherà anche un sentito omaggio all’attore e mattatore romano, amato da tutti.

‘Tale e Quale Show’ vide la partecipazione dello stesso Proietti all’interno della giuria nell’edizione del 2015. Per quanto riguarda Carlo Conti come sta, quest’ultimo ha voluto aggiornare i suoi ammiratori sul proprio profilo personale Instagram. Lui stesso ha scritto in un post apposito che sono comparsi molti sintomi di quello che è il virus. “Anche troppi”. Ma a farlo stare meglio c’è un bigliettino di incoraggiamento scritto dal figlioletto Matteo e dalla moglie, Francesca Vaccaro.

