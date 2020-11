Marco Carta positivo al Covid: “Non si scherza con questo virus”

Il cantante Marco Carta ha dato l’annuncio sui social della sua positività al Coronavirus e invita i suoi followers a non sottovalutare l’emergenza.

Il cantante ed ex vincitore di “Amici” Marco Carta ha dato un annuncio sconcertante ai propri followers su Instagram, condividendo uno scatto che lo vede sul divano con indosso una felpa scura e degli spessi occhiali da vista.

Marco Carta ha rivelato di essere positivo al Coronavirus. L’artista sardo è in quarantena nel suo appartamento di Milano ed ha chiarito di non avere alcun sintomo grave e di tenere la situazione sotto controllo. A causa del Covid-19, però, il cantante dovrà rinunciare ad alcuni impegni lavorativi, come il tour promozionale in televisione per il suo nuovo singolo “Domeniche da Ikea“. L’ex vincitore di “Amici” ha voluto ricordare ai suoi followers, tra cui ci sono tantissimi giovani, di non sottovalutare il Coronavirus e di prestare molta attenzione, rispettando tutte le norme previste.

Marco Carta invita a comportarsi bene

“Fate i bravi“, questa è la raccomandazione che fa Marco Carta ai suoi seguaci. Il Coronavirus è subdolo, insidioso e stravolge la vita a molti ed il cantante invita coloro che lo seguono a stare in allerta e a evitare pratiche che vanno contro quelle in vigore dal nuovo DPCM. Già qualche settimana fa il cantante aveva avuto una febbre ed era stato costretto a saltare l’ospitata a “Live Non è la D’Urso“.

Questo non è un periodo semplice per Marco Carta, tra il tampone positivo per il Covid, i conti con la giustizia e il presunto furto di magliette in un centro commerciale milanese, per il quale però è stato assolto. L’unica nota positiva nella vita del cantante sembra essere Sirio, il suo compagno da ben cinque anni. L’artista ha fatto recentemente coming out a “Domenica Live” e del suo partner si sa poco e niente, soltanto che non fa parte del mondo dello spettacolo e che è molto legato alla sua famiglia.