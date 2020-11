Selvaggia Roma guarita dal Coronavirus: pronta ad entrare al GF Vip

Selvaggia Roma è negativa per il Coronavirus ed è finalmente pronta ad entrare nella Casa del Grande Fratello Vip.

Selvaggia Roma non è più positiva al Coronavirus. La modella ed ex corteggiatrice di “Uomini e Donne” e “Temptation Island” ha dato l’annuncio su Adnkronos, avendo finito il suo periodo di isolamento.

L’ex fidanzata di Francesco Chiofalo e web influencer sembra essere pronta per varcare la porta rossa della Casa del “Grande Fratello Vip“. Il suo ingresso era previsto due settimane fa ma il tampone positivo per il Covid-19 ha stravolto i piani di Selvaggia Roma, del conduttore del programma Alfonso Signorini e di tutta la produzione. La nuova gieffina oggi però sta bene anche se, per tutta la durata del suo isolamento, è stata asintomatica. Nonostante il virus l’arrivo si Selvaggia nel bunker di Cinecittà non è mai stato annullato, ma soltanto posticipato.

Selvaggia Roma, pronta a scatenare il caos al GF Vip

Selvaggia Roma non vede l’ora di entrare al “Grande Fratello Vip“, la influencer è una fan del programma ed ha iniziato a seguire la quinta edizione da quando i protagonisti sono entrati nella Casa e non ha nascosto di nutrire un interesse per Pierpaolo Pretelli. Si è detta pronta a tutto per rovinare la liaison tra l’ex Velino ed Elisabetta Gregoraci.

Selvaggia nella Casa troverà anche una sua vecchia fiamma: Enock Barwuah. I due hanno avuto una relazione segreta, finita piuttosto male. Intanto, in una intervista recente rilasciata a Novella 2000, Francesco Chiofalo è tornato ad attaccare la sua ex. A detta del personal trainer romano la nuova gieffina sarebbe ancora innamorata di lui e, addirittura, avrebbe una sorta di ossessione e gelosia nei suoi confronti.