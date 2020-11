Carlo Conti ricoverato: le condizioni del conduttore

Come riportato pochi minuti fa dall’edizione online de “La Repubblica” Carlo Conti è stato ricoverato in ospedale: ecco le sue condizioni

Brutte notizie per Carlo Conti. Uno dei presentatori più amati è stato ricoverato all’ospedale di Careggi nel reparto malattie infettive, come riporta l’edizione online fiorentina de “La Repubblica”. Le sue condizioni non sono gravissime, ma è stato ritenuto opportuno ricoverarlo dopo la positività riscontrata nei giorni scorsi. Uno tra i più amati conduttori italiani aveva condotto la puntata di “Tale e quale show” direttamente da casa, me i sintomi sono diventati sempre più gravi. Una situazione da monitorare costantemente nelle prossime ore, ma non c’è alcun pericolo al momento.

