Nuovo Mistero al Grande Fratello Vip, aereo con striscione Luce e Charlotte: chi sono davvero le ‘amiche’ di Elisabetta Gregoraci.

Un aereo con un misterioso striscione riaccende le voci sul presunto uomo che aspetterebbe fuori dalla casa del Grande Fratello Vip la showgirl Elisabetta Gregoraci. Infatti, in mattinata un velivolo ha sorvolato la Casa di Cinecittà. Sullo striscione solo due nomi: “Luce” e “Charlotte”, separati da un cuore.

A quanto pare, ancora una volta l’aereo era appunto per la Gregoraci, che si è fatta cogliere in flagranza e ha commesso una piccola gaffe: “È una mia amica, sono due mie amiche”, ha detto ma a quanto pare ha mostrato uno stupore e un imbarazzo che farebbero pensare ad altro.

Elisabetta Gregoraci: esistono davvero Luce e Charlotte?

Elisabetta Gregoraci ha anche aggiunto, sorridendo e guardando il cielo: “Grazie ragazze, quando esco andremo a Parigi per il nostro weekend”. Ma a questa sua versione dei fatti non crede nessuno: innanzitutto tra i following su Instagram non c’è alcuna Luce, né nessuno che porta il nome di Charlotte. In secondo luogo, la R di Charlotte era ben vergata in rosso. Sembra dunque che sia un altro messaggio del suo misterioso amante.

Sui social, la vicenda ha scatenato gli spiriti più attenti, con qualche utente che fa più di una congettura: “Luce e Charlotte sono i nomi delle gemelle che lei desidera. R rossa è palesemente la firma di Rio. Lei ha il coraggio di dire ancora: ‘Sono le mie amiche. Appena esco andiamo a Parigi’. Ed è convinta di far tutti fessi”. Non si tratta di un’opinione isolata. In molti sostengono infatti la tesi che quella R vergata in rosso sia un evidente messaggio in codice. Prima o poi, Rio uscirà allo scoperto?