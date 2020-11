Eleonora Daniele commossa a Storie Italiane: “una stella è salita in cielo”

Si è lasciata andare ad un momento di tenera commozione, Eleonora Daniele, conduttrice di Storie Italiane, in apertura della puntata di oggi del suo amato programma su Rai 1.

Un momento di grande commozione in apertura della puntata di questa mattina venerdì 6 novembe di Storie Italiane. La conduttrice Eleonora Daniele con le lacrime agli occhi, ricorda la tragica e inaspettata morte del grandissimo Gigi Proietti, proprio il giorno del suo ottantesimo compleanno, il 2 novembre 2020.

Eleonora Daniele commossa: “Se ne va una stella”

Oggi venerdì 6 novembre è andata in onda la nuova puntata di Storie Italiane che, proprio ieri, si era fermato per un giorno per dare spazio ai funerali di Gigi Proietti in cui Roma ha dato l’ultimo saluto al grandissimo attore, commediante, showman, drammaturgo italiano e in cui alcuni volti noti come Enrico Brignano e Paola Cortellesi hanno letto delle lettere in suo onore, non riuscendo a trattenere le lacrime.

In apertura di questa nuova puntata di stamattina, la conduttrice Eleonora Daniele si è commossa ricordando il grandissimo Proietti e parlando del suo funerale di ieri, dopo aver mandato in onda una breve clip: “Una stella è salita in cielo, ma non morirà mai…“.

“Ieri, come avete visto dalle immagini, tutta Italia lo ha salutato e abbracciato virtualmente per l’ultima volta, è stato veramente un momento di grande impatto emotivo” ha poi continuato la conduttrice, con le lacrime agli occhi, dopo aver visto un altro spezzone tratto dal funerale dell’amatissimo Gigi Proietti, a cui tantissimi altri attori e volti noti dello spettacolo hanno fatto omaggi e saluti, anche sui social.

Dopo il dovuto stop di ieri per il funerale di Gigi Proietti, Storie Italiane torna a far compagnia alla mattinata degli italiani: tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle 9.55 su Rai1, sempre con la fedele guida di Eleonora Daniele.