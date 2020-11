Carolyn Smith, si confessa da Antonella Clerici: “E’ difficile per tutti”

Carolyn Smith è stata ospite da Antonella Clerici ad “E’ sempre mezzogiorno” ed ha raccontato le sue difficoltà odierne.

Carolyn Smith è stata accolta con gran calore dagli spettatori di “E’ sempre mezzogiorno“, lo show condotto da Antonella Clerici. La severa giudice di “Ballando con le Stelle” ha accompagnato la conduttrice di Rai1 sulla preparazione della ricetta del pane con le olive.

La giudice ha raccontato come sta affrontando questo periodo difficile per tutti ed ha svelato qualche segreto sul talent di Milly Carlucci, ammettendo che: “Lo sai che io non mi lamento mai per niente, ma questo è un periodo difficile per tutti“. Carolyn Smith ha ammesso di cercare sempre di essere positiva e guardare alla vita con ottimismo, soprattutto perché nella sua vita privata “è abbastanza positiva“. La Smith è felicemente legata al compagno Ernestino Michielotto ed è protagonista dei sabato sera di Rai1, dove dispensa giudizi ai concorrenti di “Ballando con le Stelle“.

Carolyn Smith e le anticipazioni su Ballando con le Stelle

Oggi, durante il collegamento ad “E’ sempre mezzogiorno“, Antonella Clerici ha cercato di far aprire Carolyn Smith e di ottenere da lei delle anticipazioni per la prossima puntata di “Ballando con le Stelle“, ma la giudice non si è sbottonata. “Io non so niente e non voglio sapere niente, voglio le sorprese“, ha dichiarato. L’unico piccolo teaser sulla puntata in onda sabato sera è che sarà spettacolare e ricca di colpi di scena.

Antonella Clerici ha poi invitato Carolyn a fare un appello rivolto al pubblico a casa a sostegno dell’Airc, l’associazione per la lotta contro il cancro: “Tassativamente dobbiamo aiutare la ricerca. La ricerca va avanti, ha fatto dei passi da gigante, tutti devono fare donazioni, basta rinunciare anche solo a due caffè e donare”. Queste sono state le ultime parole della giudice di Rai1, che ha poi salutato la conduttrice, pronta a tornare nella giuria di “Ballando” per sabato.