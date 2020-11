Mara Venier si confessa con Antonella Clerici: “Fa male tutto questo”

Mara Venier è stata ospite ad E’ sempre mezzogiorno da Antonella Clerici e si è aperta con lei, confessando le sue sofferenze.

Mara Venier è stata ospite in collegamento ad “E’ sempre mezzogiorno” da Antonella Clerici e le due hanno affrontato diversi argomenti, parlando dell’attuale situazione che stiamo vivendo in Italia a causa del Coronavirus.

“Abbiamo paure di svegliarci la mattina per capire come vadano le cose. Manca la progettualità, fa male tutto questo ma pensiamo che in questo momento dobbiamo dare ed essere d’esempio“, ha detto Mara Venier ad “E’ sempre mezzogiorno“. La conduttrice di “Domenica In” ritiene che sia preferibile fare un sacrificio ora per potersi abbracciare a Natale. Le due conduttrici televisive hanno dedicato un pensiero anche a Gigi Proietti, scomparso stamani e la Zia Mara si è mostrata molto turbata in collegamento con l’amica Antonella Clerici.

Mara Venier e le preoccupazioni per l’Italia

Era molto amico di Renzo Arbore e credo che per lui sia un dolore immenso, è una bella botta”, ha rivelato Mara Venier. Durante la sua ospitata ad “E’ sempre mezzogiorno” inoltre, la Venier ha fatto una rivelazione su Alberto Matano, sostenendo che all’inizio la metteva particolarmente in soggezione, ma ha poi aggiunto che è un uomo affabile. Il conduttore de “La Vita in Diretta” ha chiamato proprio oggi la zia Mara, dicendosi triste per non poter vedere i suoi genitori a causa del Coronavirus.

Mara Venier ha sostenuto di condividere questa posizione con Alberto Matano, ma ritiene sia importante fare dei sacrifici per non far peggiorare l’epidemia da Coronavirus. La conduttrice ha poi svelato di divertirsi molto a cucinare in questo periodo: “Cucino di tutto. A parte il pulire che sono diventata una manica. Poi è bello perché adesso esco di meno, cerco di stare attenta, loro pulire e cucinare che è la mia passione“. Vista la passione condivisa, la padrona di “Domenica In” ha proposto alla Clerici di fare un programma insieme: vorrebbe realizzare una trasmissione itinerante per scoprire la cucina della gente comune. “Sarebbe molto bello scoprire la cucina del posto in tutta Italia, andare tra la gente una volta superato questo periodo“, ha concluso.