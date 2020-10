Carolyn Smith, bordate contro Mariotto: insulti inaccettabili

Carolyn Smith ha voluto pubblicare un video in cui critica duramente il comportamento tenuto da Mariotto nell’ultima puntata di Ballando.

L’ultima puntata di ‘Ballando con le stelle’ è cominciata nel segno dell’ilarità, con i giudici che hanno cominciato a prendersi in giro. Questo momento di allegria è stato in parte rovinato da Guillermo Mariotto, quando ha attaccato Carolyn Smith definendo il suo vestito un travestimento da “Covid”. Una frase che ha lasciato tutti interdetti e che ha colpito la presidente di giuria.

Carolyn sul momento è stata al gioco, rispondendo alla provocazione in maniera elegante. La frase però l’ha fatta arrabbiare e dal suo viso era possibile notare come fosse alterata. A distanza di giorni da quanto successo ha deciso di chiarire il suo punto di vista con un post Instagram nel quale si legge: “Non mi piace quando situazione e/o persone mi cambiano miei equilibri perché poi la faccia mia cambia. Sono un libro aperto. Detto questo… Voglio dire a #mariotto che va bene a fare la battuta ma non vai oltre che diventa un insulto. Non va bene particolarmente e versa una donna per primis. Mio vestito da Covid, insulta me e la stilista @chiarabonilapetiterobe poi @signorarossella con cicciona e altro. Mi fermo qui… Spero che possiamo tornare ad un buon equilibrio prossima sabato”.

Carolyn Smith dura con Mariotto

Il giudice di Ballando è noto per il suo modo di fare, per il modo in cui scherza, con battute che spesso sono al limite del lecito. Questa volta, però, evidentemente ha oltrepassato il segno e Carolyn lo sottolinea anche a parole, in un video in cui dice tutto ciò che pensa a riguardo: “Ho aspettato a fare questo video per riflettere e riposarmi. Io sono molto spontanea, ma voglio mantenere la calma. La prossima settimana non voglio sentire determinati insulti. Caro Mariotto, non puoi dire ad una signora ‘Cicciona’, anch’io sono una cicciona però chi se ne frega, noi siamo gente felice. Questo è un po’ bullismo, no? E’ triste”.