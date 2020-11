Briga e Arianna Montefiori positivi al Covid: le loro condizioni

Briga e la compagna Arianna Montefiori hanno annunciato di essere risultati positivi al Covid, vediamo come stanno.

Il rapper romano Briga e la sua compagna, nonché attrice, Arianna Montefiori sono risultati positivi al Coronavirus. I due sono stati assenti dai social per giorni e sono tornati su Instagram condividendo una foto molto curiosa.

LEGGI ANCHE -> L’allenatore dell’Italia Roberto Mancini positivo al Coronavirus

LEGGI ANCHE -> Coronavirus, divisione in zone: ecco i 21 indicatori utilizzate per la scelta

Qualcuno sembra essere andato a trovare Briga e la sua compagna Arianna sotto la loro casa e gli ha scattato una foto che li ritrae affacciati al balcone. Il cantante romano e l’attrice hanno scelto di condividere lo scatto, facendo sapere ai loro fans le proprie condizioni. I due non possono ricevere visite a casa, ma possono vedere amici e parenti a debita distanza. Sono entrambi positivi al Covid e si sono scusati per l’assenza dei giorni passati sui social, dovuta dalla triste scoperta. Ma come sta davvero la coppia? I due hanno avuto la febbre nei primi giorni, ma sembrano stare meglio adesso.

LEGGI ANCHE -> Carlo Conti ricoverato: le condizioni del conduttore

Briga e Arianna Montefiori: come sta la coppia?

La coppia è in isolamento domiciliare e stanno seguendo una terapia da casa. Il rapper romano, ex finalista di “Amici” di Maria De Filippi ha ironizzato sulla questione, sostenendo che la sua fidanzata sia felice di poter stare chiusa in casa con lui, libera da impegni. “Quante ne stiamo passando insieme, amore mio?”, scrive Briga. Anche Arianna Montefiori ha scritto una didascalia simile, annunciando che questo periodo li unirà ancora di più e li vedrà tornare più forti di prima.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!

In molti, però, sono preoccupati per il futuro de “Il Paradiso delle Signore“, una delle serie televisive del pomeriggio di Rai1, nella quale recita Arianna Montefiori. Gli attori sul set sono controllati periodicamente, quindi se ci dovessero essere stati dei contagi, emergeranno a breve. I fans si chiedono che fine farà il personaggio interpretato da Arianna e sperano che la produzione sia in possesso di sufficienti puntate in attesa del ritorno dell’attrice sul set. Se questo non fosse il caso, dovranno trovare un escamotage per Laura.