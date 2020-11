Oroscopo del giorno, venerdì 6 Novembre: tutti i segni dello Zodiaco

Il weekend è finalmente alle porte. Ecco a voi le previsioni dell’oroscopo per la giornata di venerdì 6 Novembre 2020.

È oramai iniziato il mese di Novembre, ed è arrivato finalmente l’ultimo giorno prima del weekend. Quali segni saranno oggi baciati dalla fortuna? Quali no? Scopriamo insieme le previsioni dell’oroscopo per ogni segno di venerdì 6 Novembre 2020.

Venerdì 6 Novembre: previsioni dell’oroscopo per ogni segno

Ariete. È un periodo un po’ stressante per voi, ma niente panico, potrebbero essere in arrivo delle belle sorprese. La luna contraria non è decisamente in vostro favore, ed è probabile che vi sentiate stanchi e sovraffaticati. Attenzione al lavoro, soprattutto ai rapporti con i colleghi.

Toro. Ultimamente è probabile che vi sentiate carichi e pieni di energie, ma non è il momento adatto per cincischiare. Un consiglio vincente potrebbe essere quello di trascorrere un po’ di tempo con le persone care, e di teneri alla larga dalla gelosia, soprattutto in amore.

Gemelli. Gli astri sono dalla vostra parte, e finalmente potete tirare un sospiro di sollievo. Non è il momento adatto per lasciarsi prendere dallo sconforto. I tempi sono maturi per il confronto, soprattutto con le persone alle quali siete più affezionati, in particolar modo i vostri partner.

Cancro. È possibile che vi sentiate ancora un po’ confusi. Scelte importanti vi potrebbero far cadere nell’indecisione, ma niente panico: fidatevi del vostro istinto. La giornata sarà tutto sommato positiva, perciò forza e coraggio!

Leone. Le stelle sono oggi tutte dalla vostra parte. Non abbiate timore di esprimere la vostra opinione, e soprattutto non lasciate che nessuno vi trattenga! Attenzione invece sul lavoro: è necessario proseguire con cautela, ed evitare i contrasti troppi accesi con i colleghi e i superiori.

Vergine. La giornata si prospetta positiva. Le energie di certo non vi mancano, e molto probabilmente qualche piccola soddisfazione sarà la ciliegina sulla torta. Attenzione all’ambito lavorativo: non cercate di strafare. Bilancia. Questo è il momento di raccogliere tutto ciò che avete seminato, perciò sedetevi e rilassatevi. La giornata è adatta a tirare un sospiro di sollievo e al relax. I pensieri nocivi dell’ultimo periodo sono destinati ad allontanarsi, lasciando il loro posto ad un po’ di serenità.

Scorpione. Potrebbe esserci ancora un po’ di confusione nelle vostre menti, ma questo non significa che dobbiate gettare la spugna, anzi. Il consiglio vincente è quello di stringere i denti e di rimandare a domani le questioni più serie. Dedicate un po’ di tempo a voi stessi.

Sagittario. È necessario affrontare la giornata con un po’ di cautela. Il periodo attuale non è per voi uno dei migliori, ma non temete, andrà migliorando. I tempi non sono adatti alle decisioni importanti: è meglio armarsi di un po’ di pazienza e concentrarsi prima sui propri sentimenti.

Capricorno. La giornata si prospetta tutto sommato positiva. È importante non dare troppo in escandescenza e soprattutto moderare bene i toni. Attenzione alle spese, mentre via libera per le riconciliazioni, specie se con i propri cari.

Aquario. I tempi sono maturi per prendere decisioni importanti. Nonostante questo, sarebbe meglio evitare di strafare, soprattutto in ambito lavorativo. Ascoltate i segnali del vostro corpo: il riposo e la cura di sé sono essenziali.

Pesci. La parola d’ordine della giornata è ottimismo. Evitare di lasciarsi prendere dallo sconforto potrebbe essere la carta vincente. Attenzione ai pensieri nocivi ed all’indecisione, allontanateli il più possibile. Un buon consiglio potrebbe essere quello di meditare un po’ sul vostro futuro e sui vostri sentimenti.