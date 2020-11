Oroscopo della settimana dal 2 all’8 Novembre: tutti i segni dello Zodiaco

Un nuovo mese è giunto. Che cosa ci riserveranno gli astri la prossima settimana? Ecco a voi le previsioni dell’oroscopo dal 2 all’8 Novembre.

Un’altra settimana è finalmente giunta al termine. È iniziato Novembre e siamo tutti curiosi di sapere che cosa ci riserverà il cielo nei prossimi 7 giorni. Quali segni saranno baciati dalla fortuna e quali no? Scopriamo insieme le previsioni dell’oroscopo dal giorno di lunedì 2 Novembre a domenica 8 Novembre 2020.

Prima settimana di Novembre: previsioni dell’oroscopo per ogni segno

Ariete.

La settimana non sarà una delle migliori per i nati sotto il segno dell’Ariete. I prossimi giorni saranno infatti probabilmente segnati dal conflitto. Il vostro compito è quello di riuscire a mantenere la calma, senza eccedere troppo ad escandescenze. La chiave potrebbe essere quella di ritagliare un po’ di spazio per voi stessi e per ragionare bene sui vostri sentimenti. Nonostante l’iniziale carica di stress, il fine settimana sarà carico di buoni propositi e piacevoli sorprese, tenete duro!

Toro.

Si aprirà un mese davvero intenso per i nati sotto il segno del Toro. Lo stress e le tensioni accumulate durante la scorsa settimana andranno fortunatamente a dissolversi nei prossimi giorni. Tuttavia è bene non adagiarsi sugli allori, è il momento di rimboccarsi le maniche. Importanti progetti sono alle porte, perciò prestate molta attenzione al lavoro. Attenzione a non prendere decisioni troppo impulsive, potrebbe rivelarsi deleterio.

Gemelli.

Una settimana decisamente brillante per i nati sotto il segno dei Gemelli. Mercurio, Marte e Venere saranno completamente a vostro favore. Sembra proprio che gli astri abbiano deciso di sorridervi! La luna piena illuminerà le vostre giornate, perciò forza e coraggio. È giunto per voi il momento dei chiarimenti, delle scuse, e di risistemare tutto ciò che sembrava perduto. Attenzione però a non perdere la concentrazione e a rimanere sempre focalizzati sui vostri obiettivi.

Cancro.

Niente venti favorevoli per i nati sotto il segno del Cancro. La prossima settimana potrebbe infatti rivelarsi abbastanza stressante per voi. Il consiglio migliore è quello di tenere duro e non cedere troppo allo sconforto. È normale sentirsi abbattuti, soprattutto durante le ultime settimane non proprio rilassanti. Cercate di mantenere la calma e il sangue freddo negli gli attimi di maggiore stanchezza. Nonostante tutto, niente è perduto: avrete l’energia sufficiente per affrontare i prossimi giorni.

Leone.

Settimana di follie in arrivo per i nati sotto il segno del Leone. Le spese pazze saranno all’ordine del giorno, ma attenzione a non esagerare! I prossimi giorni saranno utili soprattutto per risolvere alcuni conflitti all’interno della coppia, perciò un occhio di riguardo ai vostri sentimenti e a quelli del vostro partner. Alcune questioni lavorative potrebbero rivelarsi particolarmente fastidiose, ma non temete, basterà mantenere la calma e, soprattutto, non distrarsi.

Vergine.

La prossima settimana potrebbe rivelarsi davvero interessante per i nati sotto il segno della Vergine. Parola d’ordine: emozioni. Proprio così, per voi è in arrivo una ventata di novità. Un consiglio vincente è quello di affidarvi al vostro istinto e di non tirarvi indietro. Attenzione alla prepotenza di hi vi sta intorno, soprattutto in ambito lavorativo: non fatevi mettere i piedi in testa.

Bilancia.

I prossimi giorni rappresenteranno una rivincita per i nati sotto il segno della Bilancia. Venere e Mercurio nel vostro segno vi daranno finalmente una bella spinta, che vi aiuterà a recuperare le energie perse durante la settimana scorsa. Attenzione a non lasciarsi scoraggiare dalle situazioni stressanti, e soprattutto a non perdere fiducia in voi stessi. I prossimi giorni saranno utili per risolvere qualche conflitto o per rivalutare qualche rapporto accantonato.

Scorpione.

Scorpione. Finalmente buone notizie per i nati sotto il segno dello Scorpione. Lo stress accumulato durante la settimana appena trascorsa si dissolverà, lasciando spazio ad un po’ di serenità. Venere vi sorriderà, perciò è il momento di rimboccarsi le maniche. Attenzione a non cedere alla malinconia, e soprattutto a non rimanere incastrati in situazioni passate e nocive, che probabilmente fanno ancora male. La chiave potrebbe essere quella di meditare un po’ e di ritagliarvi del tempo per voi stessi.

Sagittario.

Una settimana favorevole per i nati sotto il segno del Sagittario. Marte sarà dalla vostra parte, perciò forza e coraggio e non tiratevi indietro! Tenetevi lontani dalle incomprensioni e dalle discussioni, soprattutto sul piano sentimentale. Un consiglio vincente potrebbe rivelarsi quello di concedervi del tempo per voi e di ricaricarvi a dovere per affrontare al meglio i prossimi giorni.

Capricorno.

È in arrivo una settimana un po’ stressante per i nati sotto il segno del Capricorno. Situazioni fastidiose potrebbero essere all’ordine del giorno, ma niente panico! Gli astri sono dalla vostra parte per quanto riguarda l’elaborazione di soluzioni e strategie. Attenzione al lavoro e alla carriera: la carta vincente è sicuramente quella della pazienza. Cercate di non strafare e di rimanere calmi.

Aquario.

Una settimana estremamente favorevole per i nati sotto il segno dell’Aquario. Proprio così, gli asti vi sorrideranno durante i prossimi giorni. È il momento di risolvere le questioni accantonate da tempo e di dedicarsi alle trattative complicate, la fortuna sarà dalla vostra parte. Le situazioni sentimentali complicati potrebbero finalmente arrivare ad un punto di svolta. Attenzione però a non abbassare la guardia, e soprattutto di non cedere troppo ai momenti di stress.

Pesci.

I prossimi giorni potrebbero confondere un po’ i nati sotto il segno dei Pesci. Proprio così, l’ansia, i dubbi, le consegne e le scadenze pare siano in agguato, ma niente panico. Le persone care rimarranno al vostro fianco per infondervi coraggio. L’importante è quello di non perdere la concentrazione e di rimanere concentrati su voi stessi e sul vostro benessere. Non è tutto perduto: la settimana vi riserverà infatti anche delle piacevoli sorprese.