Lory Del Santo racconta i retroscena hot su Amedeo Goria a Pomeriggio 5

Lory Del Santo, ospite a Pomeriggio 5 da Barbara D’Urso, ha fatto delle rivelazioni choc sul giornalista Amedeo Goria, padre di Guenda.

Durante la puntata in onda oggi, mercoledì 28 ottobre, a “Pomeriggio 5” si è parlato molto di Amedeo Goria. Nel salotto di Barbara D’Urso si è dato spazio al giornalista in merito ad una definizione per la figlia Guenda, attuale concorrente del “Grande Fratello Vip“.

Amedeo Goria, il giornalista padre della concorrente del “GF Vip 5“, condotto da Alfonso Signorini, ha detto della figlia Guenda che: “E’ bipolare, con me e con tutti gli uomini che ha avuto“. Le sue parole sono state criticate ampiamente per la loro crudeltà anche da parte della ex moglie e madre di Guenda, Maria Teresa Ruta. Il giornalista, però, ospite a “Pomeriggio 5” ha voluto tentare di correggere il tiro, ma la discussione ha preso un’altra piega andando a parare sulle sue doti di conquistatore. Ad intervenire è stata un’altra ospite del salotto di Barbara D’Urso, Lory Del Santo, che ha fatto una rivelazione scioccante.

La rivelazione choc di Lory Del Santo

La showgirl Lory Del Santo, ospite da Barbara D’Urso, ha fatto una rivelazione piccante sul giornalista Amedeo Goria, sostenendo che: “Con me ci ha provato ben due volte, mi diceva di avere delle doti nascoste, io non le ho potute verificare“. La rivelazione ha colpito moltissimo gli spettatori di “Pomeriggio 5“, che si sono scatenati sui social con le loro opinioni a caldo.

“Quando ci ha provato con me una volta eravamo a Roma e un’altra a Milano. Lui non è timido per niente e quando cerca di conquistare una donna esce tutto un altro lato. Ha dei metodi per me un po’ avanzati, diceva di avere delle doti nascoste molto evidenti, che però non ho potuto verificare“, ha concluso la Del Santo, lasciando incredula persino la padrona di casa Barbara D’Urso.