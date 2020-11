La situazione si incendia tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli, da tanto innamorato di lei e non corrisposto e i due litigano furiosamente. A scatenare tutto, una frase di lei…

Fuoco e fiamme nella Casa del Grande Fratello VIP tra i soliti Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli, la coppia che non s’ha da fare di questa edizione 2020. Lui innamorato pazzo, per lei solo un amicone. E da un litigio volano frasi offensive e umilianti…

La Gregoraci a Pretelli: “puoi fare solo il velino”

Nella notte, la Gregoraci e Pretelli hanno avuto l’ennesima discussione accesa. I motivi e gli argomenti si somigliano sempre: lui vorrebbe di più dal loro rapporto, è innamorato, ma lei no e gli continua a dire che sono “amici speciali” ma non di più. Pretelli le spiega i suoi sentimenti, disperato, le dice che non riesce a starle vicino se può solo considerarla come amica.

“A me fa male darti gli abbracci e basta. Il mio abbraccio non è solo amicizia, lo sai vero? Quindi ogni volta che tu dici che sono tuo amico, ho bisogno dei miei tempi per trasformare il mio sentimento in amicizia. Ieri mi sono detto ‘ok, devo voltare pagina e andare avanti’. Sto andando contro quello che vorrei fare. Non seguo il mio cuore adesso, ma la testa, per pulirmi da questa cosa. Magari potrà nascere un’amicizia diversa da quello che sento per te ora. Non riesco adesso a guardarti come un’amica, lo capisci Eli? Forse è meglio che mi raffreddo ora. Mi fa male sentirmi dire che non puoi darmi quello che vorrei. Ho la paura di affrontare la verità delle cose come stanno.” queste le accorate parole di Pierpaolo Pretelli per la Gregoraci, che però non sembra voler sentire ragioni. Ed è guerra.

Gli animi si scaldano e il litigio si fa sempre più acceso. Quando la Gregoraci alla fine gli dice che al massimo “può fare il velino”, lo ferisce terribilmente e Pierpaolo corre da Andrea Zelletta per sfogarsi. L’ex tronista lo consola facendogli capire che non è così grave come offesa, ma ormai il cuore di Pretelli è in frantumi.