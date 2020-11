Rimandato il Dpcm, clamorosa decisione del governo

Il nuovo Dpcm sarà in vigore da venerdì 6 novembre fino al 3 dicembre. E per stasera sono attese le comunicazioni del premier Giuseppe Conte. Il tanto atteso nuovo Dpcm sulle misure restrittive per contenere il contagio da Coronavirus, già pubblicato in Gazzetta Ufficiale, avrà validità dal prossimo venerdì 6 novembre fino al 3 dicembre. Un ulteriore rinvio, dunque, sulla tabella di marcia annunciata e prevista. Tutte le nuove misure previste dall’ultimo Dpcm – quelle riservate alle aree gialle, arancioni e rosse – entreranno in vigore a partire da dopodomani. E’ quanto ha deciso il governo per consentire a tutti di disporre del tempo utile per organizzare le proprie attività limitando il più possibile i disagi. Leggi anche –> Coronavirus, i contagi salgono oltre quota 30mila in un giorno Leggi anche –> Coronavirus, allarme per le terapie intensive: “Superata la soglia critica”

Il nuovo Dpcm sulle misure restrittive per contenere il contagio da Coronavirus

Per quanto riguarda i contenuti, il Dpcm mantiene sostanzialmente l’impianto della bozza circolata nel pomeriggio di ieri: l’unica novità è la possibilità per i parrucchieri di rimanere aperti anche nelle regioni che saranno classificate come “zone rosse”, cioè quelle con le maggiori restrizioni. Il nuovo decreto, in formato world e Pdf, è già stato pubblicato anche sul sito del governo.

Quanto all’impianto del provvedimento, sono previste misure uguali per tutto il territorio nazionale come la limitazione agli spostamenti serali che scatta dalle 22 alle 5 del mattino e la didattica a distanza per le scuole superiori, oltre a norme regionali che saranno calibrate a seconda dell’indice dei contagi e della tenuta del sistema sanitario, a partire dai posti disponibili nelle terapie intensive.

