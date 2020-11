Conte diretta Conferenza stampa: nuovo DPCM Coronavirus – VIDEO

By

La diretta video della Conferenza stampa del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte: nuovo DPCM Coronavirus, cosa prevede.

Questa sera il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, tiene una conferenza stampa in diretta con inizio alle 20.20. La conferenza stampa del premier avviene da Palazzo Chigi per illustrare le misure del nuovo DPCM. Le nuove misure contenute nel DPCM Coronavirus che il governo intende mettere in atto da venerdì stanno suscitando diverse reazioni.

Questo avviene anche all’interno della maggioranza stessa. Le misure riguardano in particolare il coprifuoco notturno, con parte della maggioranza che sostiene vada anticipato e il premier che punta a farlo partire alle 22 e non prima. Tra le novità, anche un’Italia divisa in tre zone, ovvero rossa, arancione e verde.

La Conferenza Stampa di Conte in diretta live

Siamo in attesa della conferenza stampa di Giuseppe Conte in diretta da Palazzo Chigi: articolo in aggiornamento

L’intervento di Giuseppe Conte due giorni fa al Senato