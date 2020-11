Paola Perego Covid | la conduttrice tv è positiva | ‘Dolori atroci’ | FOTO

By

Paola Perego Covid, il virus ha colpito anche il noto volto televisivo, che aggiorna i suoi ammiratori su Instagram: “Ma c’è chi soffre di più”.

Post Paola Perego Covid – La conduttrice televisiva rivela ai suoi followers di essere positiva. La 54enne monzese ha contratto il virus nei giorni scorsi, nella giornata di martedì 3 novembre 2020 ha scritto agli ammiratori su Instagram parlando di questa notizia. L’ex moglie di Andrea Carnevale era risultata asintomatica, poi ha fatto sapere che sono comparsi alcuni dei sintomi caratteristici del Covid. Ora Paola Perego si trova chiusa in casa, in isolamento domiciliari, come ormai da prassi. Deve fare i conti con dei forti dolori muscolari, dell’astenia ed una forte sensazione di nausea.

Questo però non le fa passare il buonumore e la fiducia. Questione di giorni e la fase critica sarà alle spalle. “Anche se nessuno di noi è invincibile e non dobbiamo abbassare la guardia”, scrive Paola. “So che ci sono tante, troppe persone attualmente ricoverate in terapia intensiva. Allora rispettiamo le regole e cerchiamo di tutelare sia la nostra salute che quella di chi ci sta intorno”.

Paola Perego Covid, il messaggio: “Non abbassiamo la guardia”

Per quanto riguarda l’aspetto professionale, la Perego avrebbe dovuto fare il proprio ritorno in televisione con ‘Il Filo Rosso’, programma che però a questo punto verrà spostato con tutta probabilità il 14 oppure il 21 novembre. La notizia di Paola Perego positiva è della mattinata del 31 ottobre 2020.

