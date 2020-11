Alessia Marcuzzi | dolore e nostalgia nel suo post | ‘Teletrasporto’ | FOTO

Per Alessia Marcuzzi quelli odierni sono giorni molto tristi. E la fotografia che lei ha pubblicato sul suo profilo Instagram la dice lunga.

È periodo difficile dal punto di vista economico, sociale ed anche psicologico per tutti noi. La emergenza sanitaria che tutta Italia sta vivendo a causa della pandemia e dei contagi oggi si sta facendo sentire. Il governo ha emanato diversi Dpcm nel breve volgere di poche settimane, con l’ultimo di questi emesso nella sera del 3 novembre 2020. Ci sono diverse restrizioni allo scopo di arginare la diffusione del virus, ma le previsioni dei virologi e degli addetti ai lavori non sono affatto ottimistiche, specialmente perché stiamo per andare incontro al periodo più freddo dell’anno. Cosa che contribuirà a dare ulteriore carica al virus. In tutto questo, Alessia Marcuzzi esprime il proprio proposito di volere evadere.

Visualizza questo post su Instagram Teletrasporto… Un post condiviso da ALESSIA MARCUZZI (@alessiamarcuzzi) in data: 4 Nov 2020 alle ore 5:50 PST

La conduttrice de ‘Le Iene’ ha postato una immagine sul suo profilo Instagram che la dice lunga su quello che è l’umore della 47enne presentatrice televisiva romana. “Teletrasporto” scrive lei, che si fa ritrarre in un momento di una sua vacanza passata. Lo scenario mostrato è molto probabilmente quello delle Maldive, meta prediletta di Alessia e famiglia e dove lei ed i suoi cari sono soliti recarsi in occasione delle festività di fine anno. Niente di meglio che raggiungere una meta calda quando fa freddo.

Alessia Marcuzzi, la foto che richiama ai giorni felici

Visualizza questo post su Instagram Alcune foto di backstage di ieri alle @redazioneiene 😎 Grazie @danieleschiavello Un post condiviso da ALESSIA MARCUZZI (@alessiamarcuzzi) in data: 4 Nov 2020 alle ore 1:46 PST

Ma stavolta è diverso. La pandemia ha raggiunto tutte le parti del mondo, con alcune, pochissime eccezioni, come la Nuova Zelanda. Per il resto però l’intero pianeta sta facendo i conti con questa piaga, che ha messo in ginocchio tanti aspetti di quella che è la nostra quotidianità. E la nostalgia mostrata dalla Marcuzzi per quelli che erano giorni felici diventa propria anche di tanti suoi followers.

