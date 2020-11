Oroscopo del giorno, giovedì 5 Novembre: tutti i segni dello Zodiaco

Il weekend si sta finalmente avvicinando. Ecco a voi le previsioni dell’oroscopo per la giornata di giovedì 5 Novembre 2020.

È oramai iniziato il mese di Novembre, e siamo a un passo dal tanto atteso arrivo del weekend. Che cosa ci riserveranno oggi il cielo e le stelle? Scopriamo insieme le previsioni dell’oroscopo per ogni segno di giovedì 5 Novembre 2020.

Giovedì 5 Novembre: previsioni dell’oroscopo per ogni segno

Ariete. Si respira aria di conflitto. Attenzione a non esagerare e soprattutto a pesare bene le parole da utilizzare. Un consiglio utile per superare la giornata potrebbe essere quello di fare per una volta un un passo indietro e contare fino a dieci.

Toro. È in arrivo per voi un periodo di serenità e belle sorprese. Non adagiatevi però sugli allori: è il momento di tirare fuori gli artigli. Attenzione a non sottovalutarsi e soprattutto a non trascurare le persone care.

Gemelli. L’ambito lavorativo sarà senza dubbio il più interessante della giornata. Prestate attenzione ai nuovi incontri e non lasciatevi intimorire dai vostri superiori. I tempi sono maturi per proporre le vostre idee senza timore alcuno.

Cancro. Probabilmente nella vostra vita è necessaria una svolta. La Luna nel vostro segno potrebbe trascinarsi dietro qualche pensiero negativo. È dunque opportuno prendere un profondo respiro e non lasciarsi abbattere, forza e coraggio!

Leone. La giornata potrebbe risultare un po’ piatta ai vostri occhi, ma tutto sommato gradevole. Delle questioni irrisolte probabilmente occupano la maggior parte dei vostri pensieri: è dunque necessario meditare e fare un po’ di chiarezza.

Vergine. Sono in arrivo grandi soddisfazioni per voi. La luna vi sorriderà, perciò non perdetevi d’animo. Un ottimo consiglio potrebbe essere quello di non prendere decisioni particolarmente affrettate o impulsive.

Bilancia. La parola d’ordine è leggerezza. Proprio così, per oggi sarebbe meglio rimandare le questioni spinose. Attenzione ai problemi di cuore, e soprattutto, a non perdere la concentrazione durante il lavoro.

Scorpione. Il cielo vi sorride, soprattutto dal punto di vista lavorativo. Il periodo di tensioni e stress appena trascorso si sta finalmente allontanando, lasciando il posto ad una manciata di sorprese e dolci soddisfazioni.

Sagittario. La giornata avrà bisogno di un po’ di pazienza. Alcune questioni spinose, molto probabilmente, vi attanaglieranno, ma niente panico, tutto si risolverà per il meglio. Attenzione alle bugie: hanno le gambe corte.

Capricorno. Una giornata un po’ complicata per voi. Pensieri e ripensamenti potrebbero bussare alla vostra porta. Attenzione ai rapporti con i colleghi e soprattutto alle questioni sentimentali. Rimandare le questioni spinose non è una buona idea.

Aquario. L’indecisione potrebbe mettervi tra le mani qualche gatta da pelare. È arrivato dunque il momento di riflettere e soprattutto di dedicare un po’ di tempo a voi stessi. Non è tardi per rimettere le cose al loro posto!

Pesci. Un po’ di malumore potrebbe smorzare l’entusiasmo degli ultimi giorni. Nonostante questo, piacevoli sorprese potrebbero risollevarvi l’umore. Il consiglio principale è quello di non tirarsi indietro e di ritagliare un po’ di spazio per i vostri hobby.