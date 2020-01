NASA, stagista scopre un nuovo pianeta dopo solo 3 giorni di tirocinio

Uno stagista 17enne alla NASA ha scoperto un nuovo pianeta dopo solo tre giorni di tirocinio. NASA lo ha raccontato lunedì scorso a Honolulu.

Un tirocinante della NASA ha scoperto un pianeta dopo solo tre giorni di lavoro. E’ successo la scorsa estate. Il protagonista della scoperta stupefacente si chiama Wolf Cukier, ed è uno studente liceale di New York. Wolf aveva iniziato un tirocinio al Goddard Space Flight Center della NASA da soli tre giorni, quando mentre analizzava le informazioni di un satellite ha “casualmente” scoperto un nuovo pianeta. Il “nuovo mondo” è TOI 1338b, un piccolo pianeta che orbita attorno a due stelle. TOI 1338 b è circa 7 volte più grande della Terra, dunque raggiungerebbe quasi le dimensioni di Saturno, ed è distante 1.300 anni luce nella costellazione di Pictor. Il pianeta orbita attorno a due stelle ogni 95 giorni terrestri, ha spiegato la NASA. Una delle due stelle più grande del nostro sole di circa il 10%, mentre l’altra ne è solo un terzo.

Potrebbe interessarti anche –> Eclissi di Luna, la prima del 2020: visibile anche dall’Italia

Studente 17enne scopre un nuovo pianeta, la NASA ne ha parlato lunedì scorso a Honolulu

Wolf Cukier, all’epoca ancora 17enne, ha scritto nelle sue note alla NASA: “Stavo esaminando i dati per ciò che i volontari avevano segnalato come un binario eclissante, un sistema in cui due stelle ruotano l’una attorno all’altra e dal nostro punto di vista si eclissano a vicenda ogni orbita. Circa tre giorni dopo l’inizio del mio tirocinio, ho visto un segnale da un sistema chiamato TOI 1338. All’inizio ho pensato che fosse un’eclissi stellare, ma i tempi erano sbagliati. Si è rivelato essere un pianeta”. La scoperta di Cukier, avvenuta l’estate scorsa, è stata presentata lunedì scorso durante una riunione dell’American Astronomical Society a Honolulu. Un documento scritto dallo studente, comunica la NASA, è stato inoltre presentato ad una rivista scientifica.“La cosa divertente” afferma lo studente “è che dopo aver scoperto un pianeta il terzo giorno, per tutto il resto del tirocinio non ho scoperto altro”.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!