Paolo Brosio, la sua fidanzata ha 22 anni: l’annuncio al Grande Fratello

Rivelazioni davvero importanti nella casa del Grande Fratello. Paolo Brosio ha svelato di essere fidanzato: la sua ragazza ha 22 anni

Nella casa del Grande Fratello spuntano nuovi retroscena davvero succosi durante l’ultima puntata: Paolo Brosio ha confermato di essere fidanzato con una ragazza di 22 anni. Così durante il live del reality show, lo stesso conduttore Alfonso Signorini ha mandato in onda un filmato mostrando come il giornalista si sia integrato anche alla grande avvicinandosi spesso anche alle donne della casa. Il presentatore ha anche ironizzato dicendo di provarci con tutte, ma nonostante le trovi molto graziose, ha svelato di aver già dato in passato. Signorini così poi ha rivelato di aver ascoltato alcune voci fuori dalla casa su una sua possibile relazione con una ragazza di 22 anni. Il giornalista, per certi versi, ha confermato la notizia riguardante la sua vita privata: “Ecco, per questo motivo saluto tutti, amo tutti”.

Paolo Brosio, chi è la sua fidanzata che ha 22 anni

A Mattino 5, inoltre, Biagio d’Anelli ha rivelato che la ragazza si chiama Marialaura de Vitis ed è una modella. La mamma di Paolo non è proprio d’accordo su questa differenza d’età: non c’è nessuna foto pubblica che li vede insieme. Come si evince dal suo profilo Instagram la ragazza vive a Milano e sulle sue Stories ha pubblicato una foto: “Sintonizzati” facendo intendere di seguire il suo fidanzato Brosio. Infine, non ci sarà nessuna squalifica per lui come ha confermato anche lo stesso conduttore Signorini.