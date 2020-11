Grande Fratello Vip, Denis Dosio sbotta: l’influencer urla all’ingiustizia

Fuoco e fiamme per l’ex concorrente del Grande Fratello Vip, Denis Dosio. L’influencer si è lasciato andare ad un amaro sfogo.

Il giovane e seguitissimo influencer Denis Dosio ha avuto molto da ridire sugli ultimi avvenimenti accaduti all’interno della Casa del Grande Fratello Vip. Il ragazzo è stato squalificato per un intercalare, considerato come una bestemmia. Alcuni concorrenti avrebbero però, secondo Dosio, fatto molto di peggio, e nessun provvedimento è stato preso nei loro confronti.

Dosio si è lasciato intervistare da Fanpage, e ha dato vita ad un amaro sfogo in seguito agli avvenimenti della quindicesima puntata del GFV andata in onda. L’influencer si è ritrovato di fronte alla squalifica nelle prime settimane del programma, per essersi lasciato sfuggire dalla bocca un pessimo intercalare, considerato dagli autori come una bestemmia. Secondo il suo parere però, i concorrenti Oppini e Brosio non hanno ricevuto lo stesso trattamento per aver commesso infrazioni peggiori.

Denis ha fatto particolare riferimento all’affermazione di Francesco Oppini nei confronti della concorrente Dayane Mello, risultata amara e sgradevole. In molti hanno pensato che la sorte dell’influencer sarebbe toccata anche ad Oppini, ma non è stato così. Lo stesso vale per Paolo Brosio, il quale, nonostante alcune pessime affermazioni, risulta ancora in gara. Secondo Dosio, le parole uscite dalla bocca di Oppini sono ben più gravi delle sue.

L’influencer ha urlato allora all’ingiustizia e si è domandato il motivo per il quale il suo stesso trattamento non sia stato riservato anche ai colleghi. “Non era possibile squalificare qualcuno per questo, equivarrebbe a condannarlo senza prove.” ha affermato in merito. Poi, riferendosi all’eventuale uscita di Brosio dal programma, ha aggiunto: “Una mancata seconda squalifica avrebbe dimostrato che quella non è una bestemmia“.

Denis Dosio in seguito alla squalifica: “Mi si è spezzato un sogno tra le mani”

Denis Dosio si è lasciato andare per Fanpage, sfogandosi e rivelando quella che, secondo lui, è stata una vera e propria ingiustizia. Anche il tasto della squalifica dal Grande Fratello Vip è stato toccato, e sembrerebbe essere una cicatrice ancora aperta per l’ex gieffino. “Mi si è spezzato un sogno tra le mani per una stupidaggine” ha dichiarato.