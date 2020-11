Cade dalla giostra: spaventoso volo di 6 metri e finisce testa a terra

Erin Jennings, 17 anni, ha sbattuto violentemente la faccia a terra dopo essere stata scaraventata giù da una giostra alta più di 6 metri.

Erin Jennings, 17 anni, si è schiantata a terra dopo essere stata scaraventata da una giostra alta 6 metri. E’ caduta a giostra in corsa quando la barriera del suo sedile si sarebbe staccata. Sabato scorso era con gli amici al luna park per famiglie di Charles Cole a Southampton, in Inghilterra, quando è avvenuto l’incidente. Erin se l’è cavata con un occhio nero e una sospetta costola rotta, ma più del fortissimo dolore a segnarla è stata la paura: poteva andare decisamente molto peggio. Subito soccorsa, è stata poi portata in ospedale per tutte le cure e gli accertamenti del caso.

Tragedia sfiorata durante un giro in giostra

“Non ricordo molto di quello che è successo”, ha raccontato l’adolescente caduta dalla giostra. “Mi facevano male gli occhi e il viso. Sono poi tornata in ospedale perché respiravo male e avevo del dolore alle costole… Sono contenta di poter ancora camminare. Sono fortunata a non avere riportato gravi. C’erano anche dei bambini e sarebbe potuta andare molto peggio”.

A detta di Erin, una barra di metallo che fungeva da “freno” si è aperta facendola sbalzare via. I suoi genitori hanno contattato gli organizzatori del luna park, ma non hanno avuto una risposta su quanto è successo. L’amica Ella Anderson, 18 anni, ha detto: “Siamo saliti sulla corsa e non devono aver chiuso bene qualcosa… Ho pensato, onestamente, che fosse morta. È stato orribile”.

