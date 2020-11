Oroscopo del giorno, martedì 3 Novembre: tutti i segni dello Zodiaco

By

Siamo quasi alla metà della settimana. Ecco a voi le previsioni dell’oroscopo per la giornata di martedì 3 Novembre 2020.

È finalmente iniziato il mese di Novembre, e siamo giunti al secondo giorno della settimana. Quali saranno i segni baciati dalla fortuna? Quali invece no? Scopriamo insieme le previsioni dell’oroscopo per ogni segno di martedì 3 Novembre 2020.

Martedì 3 Novembre 2020: previsioni dell’oroscopo per ogni segno

Ariete.

Ancora un po’ di turbolenze per voi, ma non preoccupatevi, è in arrivo il sereno, perciò stringete i denti. Le persone care saranno al vostro fianco, anche durante le situazioni più stressanti. Un buon consiglio è quello di dedicar loro maggior tempo.

Toro.

Finalmente è arrivato anche per voi il momento di un po’ di relax. Niente pensieri nocivi e basta con le corse. Il tempo è maturo per coltivare i vostri affetti, specialmente quelli accantonati da più tempo.

Gemelli.

Sorprese e nuove idee sono all’orizzonte. Una carta vincente potrebbe essere quella di lasciarsi un po’ andare e di seguire il proprio istinto. Attenzione però a non perdere la concentrazione.

Cancro.

Potreste essere giunti di fronte a numerosi ostacoli, ma niente panico: grande soddisfazioni solo alle porte. Attenzione a non farsi prendere dallo sconforto, soprattutto di fronte alle difficoltà.

Leone.

Nuovi incontri potrebbero bussare alla vostra porta, non fatevi cogliere impreparati! La parola d’ordine della giornata è costanza. Proprio così, soltanto tramite quest’ultima riuscirete ad ottenere i risultati desiderati.

Vergine.

Non è il momento di gettare la spugna. Nonostante la spossatezza, è necessario evitare di adagiarsi sugli allori. È un momento delicato per voi, ma potreste trarne dei preziosi insegnamenti, le soddisfazioni vi attendono alla fine del percorso.

Bilancia.

Siete a un passo dalla fine, e i vostri sforzi saranno ricompensati. Stringete i denti ancora per un po’, ne varrà la pena. Gli astri sono dalla vostra parte, ma attenzione a non lasciarsi prendere dallo sconforto.

Scorpione.

Attenzione ai rapporti con i vostri cari. È importante pesare bene le parole da utilizzare. Un buon consiglio potrebbe essere quello di tenere lontani i cattivi pensieri e di ritagliare un po’ di tempo soltanto per voi.

Sagittario.

Non è ancora il momento per riposare. Il consiglio è quello di rimboccarsi le maniche e di farsi guidare dal proprio istinto, il cielo è dalla vostra parte! Non trascurate la salute e, soprattutto, i nuovi incontri.

Capricorno.

Alcune questioni potrebbero continuare a darvi il tormento, ma niente panico: sarete all’altezza di ogni sfida. Il vento inizierà a soffiare in vostro favore e a darvi la giusta carica per ripartire, perciò non disperate.

Aquario.

Mercurio vi sta sorridendo, ed è pronto ad illuminare la vostra giornata. Buone notizie e positività sono in arrivo. Attenzione però ai conflitti familiari e, soprattutto, a non lasciarsi prendere dalla malinconia.

Pesci.

Cielo sereno per voi e per i vostri progetti. È arrivato finalmente il momento di prendersi qualche piccola soddisfazione personale. Un buon consiglio è però quello di rimanere concentrati e di non lasciare troppo spazio ai pensieri negativi.