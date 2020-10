Alberto Matano e Costantino della Gherardesca: “Siamo una telenovela”

Alberto Matano ammette a “La vita in diretta” il suo rapporto con Costantino Della Gherardesca: “è come una telenovela” ha detto.

Oggi 26 ottobre, è andata in onda una nuova puntata de “La vita in diretta“, in cui sono intervenuti in collegamento, Sara Di Vaira e Costantino Della Gherardesca, la coppia di “Ballando con le stelle”. Nel presentarli il conduttore Alberto Matano ha fatto una simpatica confessione.

“Siamo una telenovea” ha detto Matano

“Ormai c’è una telenovela che mi riguarda personalmente, io e Costantino Della Gherardesca siamo una telenovela mi ha anche trasformato in uno dei BTS” ha detto scherzosamente Matano.

Il riferimento è al gruppo sud coreano kpop omaggiato a “Ballando con le stelle”. da Costantino e Sara. In più, sul suo profilo instagram, Costantino ha postato un fotomontaggio in cui ha inserito la foto di Alberto Matano in un poster del gruppo. In seguito è stato mandato un video riguardo esibizioni della coppia nel programma di Milly Carlucci, che in realtà non convincono mai i giudici ma alle quali il conduttore di Rai 1 ha assegnato il cosidetto ‘tesoretto’, ovvero un bonus di 50 punti.

Nella scorsa puntata di “Ballando con le stelle” la classifica finale è stata stravolta dallo stesso Alberto Matano che, assegnando i famosi 50 punti bonus alla coppia Costantino Della Gherardesca e Sara Di Vaira, li ha fatti schizzare da un’ultima posizione, addirittura alla terza. Per questa ragione, in tantissimi hanno criticato il conduttore, accusandolo di votare più per affetto e simpatia che non per merito. Oggi, quindi, a La vita in diretta, Alberto Matano ha replicato con queste parole : “Dobbiamo dirlo, anche se mi dicono che io sabato scorso ho sbagliato a dare il tesoretto Costantino sabato ha ballato. Il tesoretto è stato meritato”.

In queste puntata de “La vita in diretta”, infine, Costantino Della Gherardesca e Sara Di Vaira hanno “spoilerato” l’esibizione in cui si cimenteranno sabato prossimo, sempre a “Ballando con le stelle”: “Sembra che i giudici non capiscono le cose ironiche e comiche, quindi vogliamo fare qualcosa di sensuale” ha infatti spiegato Costantino ad Alberto Matano.