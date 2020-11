Sequestro di denaro | anziano fermato con 91mila euro negli slip

Un uomo di 74 anni viene bloccato dalla Guardia di Finanza che gli trova ben 91mila euro negli slip. Il sequestro di denaro dalla Svizzera.

Un ingente sequestro di denaro ha avuto luogo in Italia. La Guardia di Finanza ha fermato un uomo proveniente da Ginevra, in Svizzera, e che era diretto a Venezia. Al passaggio di confine tra i due Paesi questo individuo, un anziano di 74 anni, non aveva dichiarato di possedere ben 91mila euro in contanti che aveva nascosto su di sé.

LEGGI ANCHE –> Festa con 120 invitati, la Guardia di Finanza chiude due ristoranti

Le Fiamme Gialle gli hanno trovato l’ingente quantitativo di soldi all’interno degli slip. Il sequestro di denaro si è verificato in Piemonte, alla stazione di Domodossola, in provincia di Verbano-Cusio-Ossola. I soldi sequestrati erano tutti in tagli da banconote di 100 euro e l’uomo fermato li aveva accuratamente celati all’interno di due tasche cucite in uno slip tenuto indosso. Oltre ai 91mila euro non dichiarati, questa persona stava viaggiando anche con quasi 3mila euro di franchi svizzeri. Di quanto accaduto hanno dato notizia proprio gli stessi agenti della Guardia di Finanza.

LEGGI ANCHE –> Contagi oggi | nuovo Dpcm limita spostamenti per e dalle regioni a rischio

Sequestro di denaro, l’uomo fermato teneva 91mila euro negli slip

Nella nota diffusa a riguardo, le forze dell’ordine hanno posto l’attenzione sulla obbligatorietà di dichiarare il possesso di denaro contante in cifre elevate qualora ci si sposti a o dall’estero. Una norma di legge che interessa gli importi a partire dalla cifra base di 10mila euro. Adesso il 50% della somma individuata è stata sottoposta a sequestro, così come previsto dalle regole di misura cautelativa. Si attendono ulteriori informazioni in merito dall’interrogatorio al quale l’uomo fermato verrà sottoposto. Sul web non mancano commenti divertiti riguardo i dettagli di questo strambo comportamento da parte dell’anziano fermato.

LEGGI ANCHE –> Seconda ondata | Lopalco | ‘Limitare i contatti | l’aperitivo deve sparire’